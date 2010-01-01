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ООО <q>Студия дизайна Инталио</q>
Дизайнеры Ессентуки
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный дом в стиле неоклассика, г.Ессентуки, ООО "Студия дизайна Инталио" ООО 'Студия дизайна Инталио' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Частный дом в стиле неоклассика, г.Ессентуки, ООО "Студия дизайна Инталио" ООО 'Студия дизайна Инталио' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Частный дом в стиле неоклассика, г.Ессентуки, ООО "Студия дизайна Инталио" ООО 'Студия дизайна Инталио' Лестницы
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    Частный дом в стиле неоклассика, г.Ессентуки

    Студия дизайна Инталио предоставляет профессиональные услуги по разработке дизайн-проектов частных и общественных интерьеров с 2010года.

    Девиз нашей студии - созидание и эстетика, внимание к деталям и особым пожеланиям заказчика.

    Сильнейшей стороной нашего творчества является проектирование наиболее функциональных планировок и свежих решений организации жилого пространства. Для нас важно, чтобы интерьер получился максимально комфортным для жизни. Красивый интерьер должен быть в первую очередь индивидуальным и функциональным, подходящим конкретной семье. Поэтому в наших проектах ничего не бывает просто так; если это декоративное решение, то оно обязательно несет смысловую нагрузку. 

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Ессентуки
    • Пятигорск
    • Ставропольский край
    • Северный Кавказ
    • Краснодарский край
    • Ростовская область
    • Москва
    Адрес
    Пятигорская, 118 А
    357600 Ессентуки
    Россия
    +7-9188822364 www.intalio.su
    Законное владение

    Россия, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская,118А, офис 105.

    Отзыв

    Татьяна Мойсиева
    больше 2 лет назад
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