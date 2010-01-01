Студия дизайна Инталио предоставляет профессиональные услуги по разработке дизайн-проектов частных и общественных интерьеров с 2010года.
Девиз нашей студии - созидание и эстетика, внимание к деталям и особым пожеланиям заказчика.
Сильнейшей стороной нашего творчества является проектирование наиболее функциональных планировок и свежих решений организации жилого пространства. Для нас важно, чтобы интерьер получился максимально комфортным для жизни. Красивый интерьер должен быть в первую очередь индивидуальным и функциональным, подходящим конкретной семье. Поэтому в наших проектах ничего не бывает просто так; если это декоративное решение, то оно обязательно несет смысловую нагрузку.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Ессентуки
- Пятигорск
- Ставропольский край
- Северный Кавказ
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Москва
- Адрес
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Пятигорская, 118 А
357600 Ессентуки
Россия
+7-9188822364 www.intalio.su
Россия, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская,118А, офис 105.