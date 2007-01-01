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33bY Architecture
Архитекторы Киев
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в стиле Райта, 33bY Architecture 33bY Architecture Загородные дома
    Дом в стиле Райта, 33bY Architecture 33bY Architecture Загородные дома
    Дом в стиле Райта, 33bY Architecture 33bY Architecture Загородные дома
    +7
    Дом в стиле Райта

    33BY Architecture – это архитектурная мастерская, основаная архитектором - Иваном Юнаковым.С 2007 мастерская 33BY Architecture прочно закрепилась в лидерах архитектурного рынка Украины, продвигая свое виденье и эстетику комфортного и функционального жилья.Отличительная черта деятельности компании – полный цикл проектирования, от предварительной экспертизы участка под строительство, последующей разработки всех стадий проектирования, согласование, разработки интерьеров и ведение авторского надзора.Имея стратегический план развития, и используя в работе технологии проектного управления компания имеет четкую структуру бизнес – процессов, что обеспечивает требуемый срок и качество выполнения проекта.К своей работе компания привлекает на аутсорсинг только высокопрофессиональные лицензированные компании, такие как MEP Engineering.Архитекторы и дизайнеры мастерской, постоянно изучают и осваивают опыт отечественных и иностранных архитектурных бюро и мастерских, повышают свой профессиональный уровень и внедряют последние достижения в разрабатываемые компанией проекты.Изучая наши объекты можно обратить внимание, что в сферу деятельности компании входит проектирование жилищных, офисных, торговых, гостиничных, административных сооружений, коттеджей не только в Киеве, но и в других городах Украины, Европы и стран СНГ.

    Услуги
    • архитектура
    • проектирование
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Киев
    Награды компании
    • Диплом лауреата 11 Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн 2011» Национального союза архитекторов Украины за проект фабрики «Рошен» в г. Винница;
    • Диплом лауреата 12 Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн 2012» Национального союза архитекторов Украины за частный дом в с. Козин Киевской области;
    • Диплом лауреата 12 Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн 2012» Национального союза архитекторов Украины за частный жилой дом в с. Вита-Почтовая Киевской области;
    • Диплом (Первое место) Национального союза архитекторов Украины в номинации «Интерьеры жилых помещений (домов)» за работу «Частный дом в стиле Райта., г.Буча» на конкурсе ИНТЕРьYEAR 2016
    • Диплом лауреата 12 Международного фестиваля «Архитектура и дизайн 2016» Национального союза архитекторов Украины за частный дом в г.. Буча, Киевской области;
    • Лауреат международного архитектурного конкурса Союза архитекторов Грузии, в номинации «Частный дом» за проект частный дом в г.. Буча, Киевской области;
    • Диплом (3 степени) Международной ассоциации союзов архитекторов за работу «Частный дом в Буче под Киевом»;
    • Первое место Главной интерьерной премии Украины ArtSpace в 2017 году и в 2013 году.
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    Адрес
    ул. Саксаганского 121, офис 197
    01032 Киев
    Украина
    +380-678723556 33by.pro
    Законное владение

    01032 UA, Kyiv Саксаганского 121, офис 197

    Отзыв

    Дмитрий Волошко
    5 месяцев назад
    Олександр Крижановський
    почти 3 года назад
    Виктор Брижик
    Много толковых,креативных идей и проектов.
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 6
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