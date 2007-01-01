33BY Architecture – это архитектурная мастерская, основаная архитектором - Иваном Юнаковым.С 2007 мастерская 33BY Architecture прочно закрепилась в лидерах архитектурного рынка Украины, продвигая свое виденье и эстетику комфортного и функционального жилья.Отличительная черта деятельности компании – полный цикл проектирования, от предварительной экспертизы участка под строительство, последующей разработки всех стадий проектирования, согласование, разработки интерьеров и ведение авторского надзора.Имея стратегический план развития, и используя в работе технологии проектного управления компания имеет четкую структуру бизнес – процессов, что обеспечивает требуемый срок и качество выполнения проекта.К своей работе компания привлекает на аутсорсинг только высокопрофессиональные лицензированные компании, такие как MEP Engineering.Архитекторы и дизайнеры мастерской, постоянно изучают и осваивают опыт отечественных и иностранных архитектурных бюро и мастерских, повышают свой профессиональный уровень и внедряют последние достижения в разрабатываемые компанией проекты.Изучая наши объекты можно обратить внимание, что в сферу деятельности компании входит проектирование жилищных, офисных, торговых, гостиничных, административных сооружений, коттеджей не только в Киеве, но и в других городах Украины, Европы и стран СНГ.