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Twenty-one
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Коттедж в Московской области, Twenty-one Twenty-one Дома в стиле минимализм
    Коттедж в Московской области, Twenty-one Twenty-one Дома в стиле минимализм
    Коттедж в Московской области, Twenty-one Twenty-one Дома в стиле минимализм
    +6
    Коттедж в Московской области
    Загородный дом в Лен. области, Twenty-one Twenty-one Кухня в стиле минимализм
    Загородный дом в Лен. области, Twenty-one Twenty-one Кухня в стиле минимализм
    Загородный дом в Лен. области, Twenty-one Twenty-one Ванная комната в стиле минимализм
    +7
    Загородный дом в Лен. области
    Квартира на улице Кораблестроителей, Twenty-one Twenty-one Ванная комната в стиле минимализм
    Квартира на улице Кораблестроителей, Twenty-one Twenty-one Кухня в стиле минимализм
    Квартира на улице Кораблестроителей, Twenty-one Twenty-one Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Квартира на улице Кораблестроителей
    Таунхаус на Каменном острове, Twenty-one Twenty-one Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус на Каменном острове, Twenty-one Twenty-one Кухня в стиле минимализм
    Таунхаус на Каменном острове, Twenty-one Twenty-one Кухня в стиле минимализм
    +30
    Таунхаус на Каменном острове
    Проект в ЖК «Петровская Ривьера», Twenty-one Twenty-one Спальня в стиле минимализм
    Проект в ЖК «Петровская Ривьера», Twenty-one Twenty-one Спальня в стиле минимализм
    Проект в ЖК «Петровская Ривьера», Twenty-one Twenty-one Гостиная в стиле минимализм
    +47
    Проект в ЖК «Петровская Ривьера»

    Вы будете удивлены, когда на профессиональном дизайн-проекте увидите все те возможности, которые скрывало, вроде бы, знакомое пространство! Красота и надежность, удобство и функциональность, близкая по духу атмосфера и именно ваше понимание уюта. Вы поймете, что только в такой обстановке всегда мечтали проводить время с близкими, восполнять силы и просто жить!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    2-я Красноармейская д.4
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9215891809 twentyonestudio.ru
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