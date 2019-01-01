Меня зовут Андрей Орел. Я частный дизайнер интерьера. В процессе обучения в университете Аалто г.Хельсинки понял, что современные стили – моя стихия. Я стал воплощать в жизнь самые смелые идеи, сочетать как новые, современные материалы, так и классические, натуральные. А еще, совершенно не обязательно тратить кучу денег, чтобы создать красивый, стильный комфортный интерьер.
Cильные стороны:
- Оплата 1-этапа дизайн-проекта осуществляется после утверждения планировочного решения.
- Создаю комфорт, о котором вы мечтали.
- Учитываю пожелания, привычки, стиль жизни и эргономические особенности каждого из членов семьи.
- Работаю по договору, что является гарантией качества.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Мосфильмовская
119192 Москва, Россия
Россия
+7-9690106547 oreldes.ru