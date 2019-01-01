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Orel Andre
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 68м.кв. г.Хельсинки, Orel Andre Orel Andre Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира 68м.кв. г.Хельсинки, Orel Andre Orel Andre Спальня в скандинавском стиле
    Квартира 68м.кв. г.Хельсинки, Orel Andre Orel Andre Гостиная в скандинавском стиле
    +5
    Квартира 68м.кв. г.Хельсинки
    Квартира 88м.кв. г.Таллин, Orel Andre Orel Andre Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира 88м.кв. г.Таллин, Orel Andre Orel Andre Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира 88м.кв. г.Таллин, Orel Andre Orel Andre Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +4
    Квартира 88м.кв. г.Таллин
    Квартира 50м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Кухня в скандинавском стиле
    Квартира 50м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира 50м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Ванная комната в скандинавском стиле
    +7
    Квартира 50м.кв. г.Москва
    Квартира 52м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 52м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Столовая комната в эклектичном стиле
    Квартира 52м.кв. г.Москва , Orel Andre Orel Andre Столовая комната в эклектичном стиле
    +2
    Квартира 52м.кв. г.Москва
    Квартира 130м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Гостиная в стиле модерн
    Квартира 130м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Гостиная в стиле модерн
    Квартира 130м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Кухня в стиле модерн
    +3
    Квартира 130м.кв. г.Москва
    Квартира 68м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 68м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 68м.кв. г.Москва, Orel Andre Orel Andre Столовая комната в стиле минимализм
    +2
    Квартира 68м.кв. г.Москва
    Показать все 17 проекты

    Меня зовут Андрей Орел. Я частный дизайнер интерьера. В процессе обучения в университете Аалто г.Хельсинки понял, что современные стили – моя стихия. Я стал воплощать в жизнь самые смелые идеи, сочетать как новые, современные материалы, так и классические, натуральные. А еще, совершенно не обязательно тратить кучу денег, чтобы создать красивый, стильный комфортный интерьер.

    Cильные стороны:

    • Оплата 1-этапа дизайн-проекта осуществляется после утверждения планировочного решения.
    • Создаю комфорт, о котором вы мечтали.
    • Учитываю пожелания, привычки, стиль жизни и эргономические особенности каждого из членов семьи.
    • Работаю по договору, что является гарантией качества.
    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Мосфильмовская
    119192 Москва, Россия
    Россия
    +7-9690106547 oreldes.ru

    Отзыв

    Maria Tamm Maria Tamm
    Хочу поблагодарить Андрея за выполненную работу. Заказала дизайн проект 2х комнатной квартиры в современном стиле и осталась очень довольна. Все мои пожелания и предпочтения были учтены, сроки соблюдены. У Андрея замечательный вкус и чувство стиля, очень трепетно относится к деталям. Рабочих и мебельщиков нанимала по рекомендации Андрея. все сделали очень круто и по демократичным ценам. Рекомендую данного исполнителя!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    Сергей Жедик Сергей Жедик
    Андрей отлично выполнил все договоренности, не смотря на небольшую задержку по времени мы остались довольны нашим проектом! Особенно понравилось внимание ко всем мелочам и не заметным деталям!   
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2019
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    Никита Алехин Никита Алехин
    Я приобрел двухкомнатную  квартиру и столкнулся с проблемой её обустройства. Друзья посоветовали обратиться за помощью к Андрею, сразу видно, что человек занимается своим делом. Абсолютно всё от начала до конца было сделано качественно, четко, детально и максимально развернуто. Андрей помог подобрать нам отделочные материалы, мебель и текстильный дизайн. Андрей предложил интересное решение по планировке, совместно был выбран стиль арт-деко. Учитывая все мои нюансы и поставленные задачи всё было безукоризненно реализовано в проекте. Андрей настоящий профессионал, буду рад посоветовать его своим друзьям и знакомым!  
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2019
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    Показать все отзывы – 3

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