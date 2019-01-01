Меня зовут Андрей Орел. Я частный дизайнер интерьера. В процессе обучения в университете Аалто г.Хельсинки понял, что современные стили – моя стихия. Я стал воплощать в жизнь самые смелые идеи, сочетать как новые, современные материалы, так и классические, натуральные. А еще, совершенно не обязательно тратить кучу денег, чтобы создать красивый, стильный комфортный интерьер.

Cильные стороны: