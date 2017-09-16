Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь ваш интерьер!

Дизайн-проект от нашей студии − это максимально полный и удобный проект по составу, в который, включены 3 этапа. По завершению каждого этапа выдаётся альбом формата А-3, дублируется электронным вариантом.

Большая серьёзная работа, которая требует на первом этапе участия клиента его времени и терпения. Что является залогом хорошего результата в дальнейшей работе наших специалистов. После сдачи проекта, мы заинтересованы в его правильном воплощении, поэтому первый месяц, после начала строительства или ремонта сопровождение осуществляется бесплатно, как правило это общение 3-х сторон, строители или смежники (сантехники, вентиляционщики, электрики и т.д), мы, как авторы проекта и клиент-заказчик.

Наша компания вот уже на протяжении 12 лет воплощает в реальность идеи и мечты. Наши специалисты выполнят ремонт квартиры «под ключ» любой сложности. Большой опыт, профессиональная подготовка строительной бригады , благодарность и отзывы наших клиентов действительно позволяют утверждать это.

Наша студия осуществляет детальный подбор качественной красивой мебели, светильников, санфаянса, отделочных материалов, текстиля и т.д..Если у вас нет времени на поездки в магазины, то наш дизайнер сам подберет все, что необходимо для комплектации вашей квартиры, дома или офиса, ориентируясь на ваш бюджет, учитывая ваши вкусы и пожелания!

Работа построена так, что наши клиенты снова приходят к нам с другими объектами.