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ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА
Дизайнеры интерьера Красноярск, Россия
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Равновесие, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Гостиная в стиле минимализм
    Равновесие
    Нежная классика, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Столовая комната в классическом стиле
    Нежная классика
    Классический интерьер, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Гостиная в классическом стиле
    Классический интерьер
    Русский интерьер в новом прочтении, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Гостиная в классическом стиле
    Русский интерьер в новом прочтении, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Столовая комната в классическом стиле
    Русский интерьер в новом прочтении
    Роскошный серый, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый
    Роскошный серый, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Спальня в тропическом стиле Многоцветный
    Роскошный серый, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Детская комнатa в стиле минимализм Бирюзовый
    Роскошный серый
    Лёгкая классика, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Лёгкая классика, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ИРИНА МАКШАНЦЕВА Спальня в классическом стиле
    Лёгкая классика

    Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь ваш интерьер!

    Дизайн-проект от нашей студии − это максимально полный и удобный проект по составу, в который, включены 3 этапа. По завершению каждого этапа выдаётся альбом формата А-3, дублируется электронным вариантом.

    Большая серьёзная работа, которая требует на первом этапе участия клиента его времени и терпения. Что является залогом хорошего результата в дальнейшей работе наших специалистов. После сдачи проекта, мы заинтересованы в его правильном воплощении, поэтому первый месяц, после начала строительства или ремонта сопровождение осуществляется бесплатно, как правило это общение 3-х сторон, строители или смежники (сантехники, вентиляционщики, электрики и т.д), мы, как авторы проекта и клиент-заказчик.

    Наша компания вот уже на протяжении 12 лет воплощает в реальность идеи и мечты. Наши специалисты выполнят ремонт квартиры «под ключ» любой сложности. Большой опыт, профессиональная подготовка строительной бригады , благодарность и отзывы наших клиентов действительно позволяют утверждать это.

    Наша студия осуществляет детальный подбор качественной красивой мебели, светильников, санфаянса, отделочных материалов, текстиля и т.д..Если у вас нет времени на поездки в магазины, то наш дизайнер сам подберет все, что необходимо для комплектации вашей квартиры, дома или офиса, ориентируясь на ваш бюджет, учитывая ваши вкусы и пожелания!

    Работа построена так, что наши клиенты снова приходят к нам с другими объектами.

    Услуги
    • * дизайн интерьера
    • * ремонт
    • * комплектация
    • *контроль
    Регионы обслуживания
    • Красноярский край Кызыл Москва
    • Красноярск, Россия
    Награды компании
    Дипломированный архитектор-дизайнер, с кучей сертификатов, публикации в СМИ, регулярное посещение выставок, как в России так и за рубежом…
    Адрес
    ул. Полтавская 38
    660012 Красноярск, Россия
    Россия
    +7-9535864009 inexmds.ru

    Отзыв

    kari_11
    ...Я получила то, о чём даже не мечтала. Я хотела космос, и быть Клеопатрой, Всё сбылось. Освещение проработано так, что вечером я могу создать атмосферу уюта, а могу превратить свою квартиру в модный ночной клуб, со сказочной кальянной и современной дискотекой. А в спальне я богиня, там другая сказка, мой сон охраняют львы-барельефы. Это надо видеть. Я с удовольствием рекомендую Ирину Всем, кто будет нуждаться в услугах дизайнера. По всем позициям 5 баллов. Ещё, в подарок я получила дизайнерское сопровождение, это здорово, мы бы не справились. И если бы всё начиналось сначала, я бы пригласила строителей, которые работают у Ирины.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2017
    Редактировать
    kari_11
    ...Я получила то, о чём даже не мечтала. Я хотела космос, и быть Клеопатрой, Всё сбылось. Освещение проработано так, что вечером я могу создать атмосферу уюта, а могу превратить свою квартиру в модный ночной клуб, со сказочной кальянной и современной дискотекой. А в спальне я богиня, там другая сказка, мой сон охраняют львы-барельефы. Это надо видеть. Я с удовольствием рекомендую Ирину Всем, кто будет нуждаться в услугах дизайнера. По всем позициям 5 баллов. Ещё, в подарок я получила дизайнерское сопровождение, это здорово, мы бы не справились. И если бы всё начиналось сначала, я бы пригласила строителей, которые работают у Ирины.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2017
    Редактировать
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