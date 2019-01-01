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Эко Дизайн
Ландшафтные архитекторы Екатеринбург
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    • Ландшафтное проектирование, реализация ландшафтных проектов, озеленение интерьеров, фитостены из живых и стабилизированных растений, дизайнерская мебель для сада.

    Услуги
    • ландшафтное проектирование
    • озеленение интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Свердловская область
    • Челябинская область
    • ХМАО
    • Екатеринбург
    Награды компании
    Национальная премия (золотой диплом) по ландшафтной архитектуре 2019
    Адрес
    Малышева 8 – 322
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122790886 экодиз.рф
    Законное владение

    620014 Екатеринбург, Малышева, 8 - 322

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