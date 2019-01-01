Ландшафтное проектирование, реализация ландшафтных проектов, озеленение интерьеров, фитостены из живых и стабилизированных растений, дизайнерская мебель для сада.
- Услуги
- ландшафтное проектирование
- озеленение интерьеров
- Регионы обслуживания
- Свердловская область
- Челябинская область
- ХМАО
- Екатеринбург
- Награды компании
- Национальная премия (золотой диплом) по ландшафтной архитектуре 2019
- Адрес
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Малышева 8 – 322
620014 Екатеринбург
Россия
+7-9122790886 экодиз.рф
Законное владение
620014 Екатеринбург, Малышева, 8 - 322