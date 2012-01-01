Архитектурно-ландшафтное бюро «ЭкоДизайн» основано в 2012 году. Мы создаём и профессионально реализуем проекты в области частной архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения интерьеров. В настоящее время мы имеем представительства в 4 городах страны: Москва, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар.

Наша работа основана на Экостиле - как философии жизни современного человека. Экостиль в организации загородного пространства даёт возможность максимально приблизиться к природе, соединиться с ней, сделав своё жилище частью естественной экосистемы.Мы уверены, что идейным основанием Экостиля являются такие понятия, как гармоничная жизнь с природой и общечеловеческие ценности семьи, любви и приемственности поколений.Для создания пространства в Экостиле мы используем только природные материалы. Наша основная задача при организации пространства в Экостиле - деликатная интеграция в существующий ландшафт. Сохраняя естественные ландшафты - микрорельеф, насаждения, мы не стремимся нагрузить его искусственными формами, инородными материалами. Мы создаём пространство, которое полностью передаёт атмосферу природной локации объекта.Экостиль не может быть отнесен ни к категории премиум, ни к эконом. Его уникальность - вписаться в любой бюджет.