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Ecodesign
Ландшафтные архитекторы Екатеринбург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Гольф клуб, Ecodesign Ecodesign Сад в скандинавском стиле
    Гольф клуб, Ecodesign Ecodesign Сад в скандинавском стиле
    Гольф клуб, Ecodesign Ecodesign Сад в скандинавском стиле
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    Гольф клуб

    Архитектурно-ландшафтное бюро «ЭкоДизайн» основано в 2012 году. Мы создаём и профессионально реализуем проекты в области частной архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения интерьеров. В настоящее время мы имеем представительства в 4 городах страны: Москва, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар.

    Наша работа основана на Экостиле - как философии жизни современного человека. Экостиль в организации загородного пространства даёт возможность максимально приблизиться к природе, соединиться с ней, сделав своё жилище частью естественной экосистемы.Мы уверены, что идейным основанием Экостиля являются такие понятия, как гармоничная жизнь с природой и общечеловеческие ценности семьи, любви и приемственности поколений.Для создания пространства в Экостиле мы используем только природные материалы. Наша основная задача при организации пространства в Экостиле - деликатная интеграция в существующий ландшафт. Сохраняя естественные ландшафты - микрорельеф, насаждения, мы не стремимся нагрузить его искусственными формами, инородными материалами. Мы создаём пространство, которое полностью передаёт атмосферу природной локации объекта.Экостиль не может быть отнесен ни к категории премиум, ни к эконом. Его уникальность - вписаться в любой бюджет.

    Услуги
    Ландшафтный дизайн и Озеленение интерьера
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Малышева 8
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122790886 xn--d1agcgu2g.xn--p1ai
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