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Русский Фейерверк Урал
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    • Интернет-магазин Салют74 предлагает широкий спектр сертифицированной техники в Челябинске и области совместно с компанией Русский Фейерверк Урал, всегда в наличии несколько сотен позиций по салютам, фейерверкам, петардам, хлопушкам. Звоните и мы устроим прекрасный праздник Вашей любимой или близким.

    Услуги
    • фейер
    • пиротехника
    • фейерверки
    • салюты
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Адрес
    ул. Новороссийская, 3, магазин «САЛЮТ». График работы пн-пт с 9-00 до 18-00
    ‎454046‎ Челябинск
    Россия
    +7-3512672058 салют74.рф
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