Интернет-магазин Салют74 предлагает широкий спектр сертифицированной техники в Челябинске и области совместно с компанией Русский Фейерверк Урал, всегда в наличии несколько сотен позиций по салютам, фейерверкам, петардам, хлопушкам. Звоните и мы устроим прекрасный праздник Вашей любимой или близким.
- Услуги
- фейер
- пиротехника
- фейерверки
- салюты
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Адрес
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ул. Новороссийская, 3, магазин «САЛЮТ». График работы пн-пт с 9-00 до 18-00
454046 Челябинск
Россия
+7-3512672058 салют74.рф