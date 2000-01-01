Не рекомендую обращаться за услугами дизайна к Сергею Кочурову: он не выполняет условия договора, исчезает на стадии подготовки чертежей и подбора материалов! На самом важном этапе! Перестает отвечать на звонки, сообщения; договор составлен так, что основную сумму по проекту он получает за план расстановки мебели и 3D визуализацию. Но по «картинкам» ремонт не сделаешь.
Заказчик (я) вынуждена искать другого дизайнера, который бы согласился сделать техчертежи и довести чужой проект до реализации. И получается, я вынуждена буду оплачивать услуги, за которые уже было заплачено Кочурову. Такого мошенничества я не ожидала, при общении человек производил вполне приличное впечатление и был рекомендован мне коллегой по работе (его знакомым). Видимо понятие честности и порядочности для Кочурова пустой звук, даже по отношению к приятелю, давшему, как оказалось, опрометчивые рекомендации.
Дата проекта: Август 2019