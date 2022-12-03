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Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Отзыв (1)
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    • Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    195257 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119468516

    Отзыв

    Anna Heines
    Не рекомендую обращаться за услугами дизайна к Сергею Кочурову: он не выполняет условия договора, исчезает на стадии подготовки чертежей и подбора материалов! На самом важном этапе! Перестает отвечать на звонки, сообщения; договор составлен так, что основную сумму по проекту он получает за план расстановки мебели и 3D визуализацию. Но по «картинкам» ремонт не сделаешь. Заказчик (я) вынуждена искать другого дизайнера, который бы согласился сделать техчертежи и довести чужой проект до реализации. И получается, я вынуждена буду оплачивать услуги, за которые уже было заплачено Кочурову. Такого мошенничества я не ожидала, при общении человек производил вполне приличное впечатление и был рекомендован мне коллегой по работе (его знакомым). Видимо понятие честности и порядочности для Кочурова пустой звук, даже по отношению к приятелю, давшему, как оказалось, опрометчивые рекомендации.
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
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