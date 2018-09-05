Архитектор Андрей Кузьмин.
Моя почта - kuzmin.arch@mail.ru
номер - 89126685457
Проектирую здания различных категорий по всему миру и помогаю в строительстве. В создании проектов применяю авторскую ручную графику. Не опираюсь на шаблоны и аналоги. Люблю свое дело:) С радостью спроектирую Вам душевный дом, обращайтесь за консультацией!
- Услуги
- Проектирование
- Ландшафтный дизайн
- Дизайн интерьера
- архитектурное консультирование
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва
- Екатеринбург
- Свердловская область.
- Адрес
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Екатеринбург, ул. Вайнера 15
620131 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9126685457 cabin21.ru