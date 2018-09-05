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Архитектор Андрей Кузьмин
Архитекторы Екатеринбург, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект апарт-отеля. Екатеринбург, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин
    Проект апарт-отеля. Екатеринбург, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин
    Проект апарт-отеля. Екатеринбург, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин
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    Проект апарт-отеля. Екатеринбург
    Коттедж в Свердловской области, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин Загородные дома
    Коттедж в Свердловской области, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин Дома в классическом стиле
    Коттедж в Свердловской области
    Современный жилой дом, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин Загородные дома
    Современный жилой дом
    Усадьба под Екатеринбургом, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин Загородные дома
    Усадьба под Екатеринбургом
    Коттедж, Архитектор Андрей Кузьмин Архитектор Андрей Кузьмин
    Коттедж

    Архитектор Андрей Кузьмин.

    Моя почта - kuzmin.arch@mail.ru

    номер - 89126685457


    Проектирую здания различных категорий по всему миру и помогаю в строительстве. В создании проектов применяю авторскую ручную графику. Не опираюсь на шаблоны и аналоги. Люблю свое дело:) С радостью спроектирую Вам душевный дом, обращайтесь за консультацией!


    Услуги
    • Проектирование
    • Ландшафтный дизайн
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное консультирование
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Свердловская область.
    Адрес
    Екатеринбург, ул. Вайнера 15
    620131 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9126685457 cabin21.ru
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