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DIHOME
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • FOUR IN A ROW, DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    FOUR IN A ROW, DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    FOUR IN A ROW, DIHOME DIHOME Кухня в стиле минимализм
    +9
    FOUR IN A ROW
    OLD PODOL, DIHOME DIHOME Кухня в классическом стиле
    OLD PODOL, DIHOME DIHOME Гостиная в классическом стиле
    OLD PODOL, DIHOME DIHOME Кухня в классическом стиле
    +9
    OLD PODOL
    PROJECT [22], DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    PROJECT [22], DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    PROJECT [22], DIHOME DIHOME Кухня в стиле минимализм
    +13
    PROJECT [22]
    URBAN LIGHT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    URBAN LIGHT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    URBAN LIGHT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    +16
    URBAN LIGHT
    WHITE LOFT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле минимализм
    WHITE LOFT, DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    WHITE LOFT, DIHOME DIHOME Гостиная в стиле минимализм
    +9
    WHITE LOFT
    MINIMAL LOFT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    MINIMAL LOFT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    MINIMAL LOFT, DIHOME DIHOME Кухня в стиле лофт
    +8
    MINIMAL LOFT
    Показать все 7 проекты

    Наше основное направление деятельности – это дизайн интерьера любой сложности: от квартир и загородных домов до общественных объектов торговли, ресторанов, баров и кафе, гостиниц, спортивных комплексов и офисных помещений.

    Наша задача – помочь преобразовать Ваши пожелания в качественный дизайн, и создать соответствующий Вашему стилю жизни интерьер, в котором будет хотеться отдыхать, жить и работать.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • планировки помещений
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • страны СНГ
    • EUROPE
    • USA
    • ASIA
    • Киев, Украина
    Адрес
    Киев
    04112 Киев, Украина
    Украина
    +380-973762653 dihome.com.ua

    Отзыв

    Максим Охрименко Максим Охрименко
    Идеально!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
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