Наше основное направление деятельности – это дизайн интерьера любой сложности: от квартир и загородных домов до общественных объектов торговли, ресторанов, баров и кафе, гостиниц, спортивных комплексов и офисных помещений.
Наша задача – помочь преобразовать Ваши пожелания в качественный дизайн, и создать соответствующий Вашему стилю жизни интерьер, в котором будет хотеться отдыхать, жить и работать.
- Услуги
- дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- планировки помещений
- ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- Украина
- страны СНГ
- EUROPE
- USA
- ASIA
- Киев, Украина
- Адрес
-
Киев
04112 Киев, Украина
Украина
+380-973762653 dihome.com.ua