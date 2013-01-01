“ROS design studio”

С 2013-го года я практикую создания интересных интерьерных решений квартир, частных домов, магазинов, ресторанов, салонов красоты, медицинских учреждений. Имея образование строителя, дизайнера интерьера и дизайнера архитектурной среды я вместе со своей командой создаю дизайн основываясь не только на визуально-эстетических видений но и на своих технических знаниях, что позволяет воплотить задуманное не только на бумаге или мониторе, а в реальной жизни.

Для использования в своих проектах новейших веяний в мире интерьерной моды, постоянно посещается большое количество выставок по мебели, декора и освещения. Это дает хорошую возможность держать руку на пульсе новинок и тенденций. "ROS design studio" работает в разных направлениях стиля дизайна. А интересные цветовые решения не оставят равнодушными даже самых ценителей прекрасного. Попробуйте по работе с нами и я гарантирую, что Вы останетесь довольны от нашей совместной работы над проектом и воплотит Ваш желанный интерьер в жизнь!