Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
design studio ROS
Дизайнеры интерьера Львов
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн спальни, design studio ROS design studio ROS Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн спальни, design studio ROS design studio ROS Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн спальни, design studio ROS design studio ROS Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн спальни

    “ROS design studio”

    С 2013-го года я практикую создания интересных интерьерных решений квартир, частных домов, магазинов, ресторанов, салонов красоты, медицинских учреждений. Имея образование строителя, дизайнера интерьера и дизайнера архитектурной среды я вместе со своей командой создаю дизайн основываясь не только на визуально-эстетических видений но и на своих технических знаниях, что позволяет воплотить задуманное не только на бумаге или мониторе, а в реальной жизни.

    Для использования в своих проектах новейших веяний в мире интерьерной моды, постоянно посещается большое количество выставок по мебели, декора и освещения. Это дает хорошую возможность держать руку на пульсе новинок и тенденций. "ROS design studio" работает в разных направлениях стиля дизайна. А интересные цветовые решения не оставят равнодушными даже самых ценителей прекрасного. Попробуйте по работе с нами и я гарантирую, что Вы останетесь довольны от нашей совместной работы над проектом и воплотит Ваш желанный интерьер в жизнь!

    Услуги
    Дизайн интерьера, Дизайн экстерьера и 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Львов
    Адрес
    Героев УПА 73
    79007 Львов
    Украина
    +380-931404233 ros-design.com.ua
      Add SEO element