Группа Компаний КОНТЕК - крупнейший оператор рынка бассейнов и аквапарков в России. С 1992г. компания успешно работает в сфере строительства бассейнов, аквапарков, поставляет весь спектр бассейнового оборудования на российский рынок. За 27 лет успешной работы сдано в эксплуатацию более 22000 частных объектов, более 2700 общественных объектов, 9 аквапарков.