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ООО <q>Контек-МСК</q>
Бассейны и спа Москва
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Проекты

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    • Бассейны с видом на Кремль, ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Переливные бассейны
    Бассейны с видом на Кремль
    ЗАКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН, ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Переливные бассейны
    ЗАКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
    ОТКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН, ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Переливные бассейны
    ОТКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
    Семейный Развлекательный Центр, ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Гидромассажная ванна
    Семейный Развлекательный Центр
    ЗАКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН, ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Переливные бассейны
    ЗАКРЫТЫЙ ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
    ХАМАМ «ROSA SPRINGS SOCHI», ООО "Контек-МСК" ООО 'Контек-МСК' Гидромассажная ванна
    ХАМАМ «ROSA SPRINGS SOCHI»
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    Группа Компаний КОНТЕК - крупнейший оператор рынка бассейнов и аквапарков в России. С 1992г. компания успешно работает в сфере строительства бассейнов, аквапарков, поставляет весь спектр бассейнового оборудования на российский рынок. За 27 лет успешной работы сдано в эксплуатацию более 22000 частных объектов, более 2700 общественных объектов, 9 аквапарков.

    Услуги
    • проектирование
    • строительство
    • отделка
    • реконструкция
    • монтаж
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Комсомольский проспект 3, строение 3
    119021 Москва
    Россия
    +7-4952580024 kontek.ru
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