Группа Компаний КОНТЕК - крупнейший оператор рынка бассейнов и аквапарков в России. С 1992г. компания успешно работает в сфере строительства бассейнов, аквапарков, поставляет весь спектр бассейнового оборудования на российский рынок. За 27 лет успешной работы сдано в эксплуатацию более 22000 частных объектов, более 2700 общественных объектов, 9 аквапарков.
- Услуги
- проектирование
- строительство
- отделка
- реконструкция
- монтаж
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Комсомольский проспект 3, строение 3
119021 Москва
Россия
+7-4952580024 kontek.ru