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ООО <q>АДЕКС</q>
Переделка и ремонт Москва, Россия
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    Профессиональный дизайн интерьеров жилых и общественных помещений, дизайн-проект, авторский надзор, дизайн под ключ. Комплексный ремонт квартир, отделка коттеджей.  

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартир
    • дизайн студия
    • дизайн проект
    • ремонт квартир
    • отделка
    • отделка помещений
    • ремонт под ключ
    • комплексный ремонт
    • евроремонт
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    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Адрес
    Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2
    125130 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952255478 адекс.рф
    Законное владение

    125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2, оф. 14.    

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