Профессиональный дизайн интерьеров жилых и общественных помещений, дизайн-проект, авторский надзор, дизайн под ключ. Комплексный ремонт квартир, отделка коттеджей.
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- Регионы обслуживания
- Москва и Москва, Россия
- Адрес
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Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2
125130 Москва, Россия
Россия
+7-4952255478 адекс.рф
Законное владение
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2, оф. 14.