Проектирую интерьер квартир и коттеджей, веду авторский надзор.
Закончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Проектирование интерьеров и оборудования"
Опыт самостоятельного ведения проектов 7 лет, за это время мною реализовано множество квартир и частных домов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
- Адрес
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603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9506293109