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Студия Дарьи Гребенщиковой
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в Санкт-Петербурге, Студия Дарьи Гребенщиковой Студия Дарьи Гребенщиковой Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в Санкт-Петербурге, Студия Дарьи Гребенщиковой Студия Дарьи Гребенщиковой Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в Санкт-Петербурге
    Коттедж в поселке Клязьминский Парк в Подмосковье, Студия Дарьи Гребенщиковой Студия Дарьи Гребенщиковой Гостиные в эклектичном стиле Эффект древесины
    Коттедж в поселке Клязьминский Парк в Подмосковье, Студия Дарьи Гребенщиковой Студия Дарьи Гребенщиковой Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в поселке Клязьминский Парк в Подмосковье, Студия Дарьи Гребенщиковой Студия Дарьи Гребенщиковой Гостиные в эклектичном стиле
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    Коттедж в поселке Клязьминский Парк в Подмосковье

    Проектирую интерьер квартир и коттеджей, веду авторский надзор.

    Закончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Проектирование интерьеров и оборудования"

    Опыт самостоятельного ведения проектов 7 лет, за это время мною реализовано множество квартир и частных домов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Нижний Новгород
    • Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Адрес
    603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9506293109
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