Проектирую интерьер квартир и коттеджей, веду авторский надзор.

Закончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Проектирование интерьеров и оборудования"

Опыт самостоятельного ведения проектов 7 лет, за это время мною реализовано множество квартир и частных домов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.