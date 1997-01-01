Внимание к деталям. Самосовершенствование. Преемственность.

История компании Гайсин и Ко началась в 1997 году с основания супругами Викторией и Игорем Гайсиными столярной фабрики. За более чем 20летний период компания выросла из небольшого производства в одного из лидеров Петербурга в изготовлении эксклюзивной мебели по индивидуальным заказам.

Массив и шпон карельской березы, ореха и палисандра, интарсия, инкрустация, резьба по дереву и слоновой кости, декоративные витражи, вставки из моллированного стекла и натурального камня, - мастера фабрики виртуозно используют наиболее сложные техники и инструменты работы с деревом. Постоянно самосовершенствуясь как в профессиональном, так и в техническом плане, мы достигаем максимум формы, качества и престижа.

С 2017 года производство базируется в собственном здании в Петергофе. Постоянный штат высококвалифицированных сотрудников единовременно обслуживает несколько крупных заказов. Корпусная мебель, кухни, лестницы и двери – мы оказываем клиентам полный спектр столярных работ, уважая пожелания, бюджет и сроки.

Развивая семейные традиции мебелепроизводства, фабрика стремится создавать мебель, которая станет частью истории. Заслуженная репутация, профессиональные компетенции и довольные клиенты – наши главные активы!