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Гайсин и Ко
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в поселке Репино, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяДиваны и кресла
    Дом в поселке Репино, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Дом в поселке Репино, Гайсин и Ко Гайсин и Ко Столовая комнатаСтолы
    +13
    Дом в поселке Репино
    Квартира в ЖК “Парадный квартал”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяШкафы и серванты
    Квартира в ЖК “Парадный квартал”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в ЖК “Парадный квартал”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяАксессуары и декорации
    +6
    Квартира в ЖК “Парадный квартал”
    Квартира в ЖК “Balchug Residence”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Квартира в ЖК “Balchug Residence”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяХранение
    Квартира в ЖК “Balchug Residence”, Гайсин и Ко Гайсин и Ко ГостинаяХранение
    +9
    Квартира в ЖК “Balchug Residence”
    Дом в Ленинградской области, Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    Дом в Ленинградской области, Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    Дом в Ленинградской области, Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    +18
    Дом в Ленинградской области
    Фото, Гайсин и Ко Гайсин и Ко Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
    Фото
    Кухня в ЖК "Наследие", Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    Кухня в ЖК "Наследие", Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    Кухня в ЖК "Наследие", Гайсин и Ко Гайсин и Ко КухняКухонная мебель
    +2
    Кухня в ЖК "Наследие"
    Показать все 7 проекты

    Внимание к деталям. Самосовершенствование. Преемственность.

    История компании Гайсин и Ко началась в 1997 году с основания супругами Викторией и Игорем Гайсиными столярной фабрики. За более чем 20летний период компания выросла из небольшого производства в одного из лидеров Петербурга в изготовлении эксклюзивной мебели по индивидуальным заказам.

    Массив и шпон карельской березы, ореха и палисандра, интарсия, инкрустация, резьба по дереву и слоновой кости, декоративные витражи, вставки из моллированного стекла и натурального камня, - мастера фабрики виртуозно используют наиболее сложные техники и инструменты работы с деревом. Постоянно самосовершенствуясь как в профессиональном, так и в техническом плане, мы достигаем максимум формы, качества и престижа.

    С 2017 года производство базируется в собственном здании в Петергофе. Постоянный штат высококвалифицированных сотрудников единовременно обслуживает несколько крупных заказов. Корпусная мебель, кухни, лестницы и двери – мы оказываем клиентам полный спектр столярных работ, уважая пожелания, бюджет и сроки.

    Развивая семейные традиции мебелепроизводства, фабрика стремится создавать мебель, которая станет частью истории. Заслуженная репутация, профессиональные компетенции и довольные клиенты – наши главные активы!  

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Лесная, д. 41
    198504 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9218924755
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