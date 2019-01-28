Основными направлениями нашей деятельности являются: малоэтажное строительство домов «с нуля», строительство коммерческой недвижимости, устройство и ремонт всех видов кровель, фасадные работы, промышленный альпинизм, реконструкции зданий, надстройки и пристройки. К Вашим услугам профессиональные строители, бригадиры, проектировщики, юристы и специалисты офиса, которые всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
- Услуги
- Строительство домов
- дач и коттеджей
- Утепление фасадов зданий
- реконструкции кровли
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Крым
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Волгоградская область
- Адрес
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Доватора 142А/37 , второй этаж оф. 48
344049 Ростов-на-Дону
Россия
+7-9585747070 goodwellhouse.ru
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г. Ростов-на-Дону ул. Доватора 142А/37 оф. 48