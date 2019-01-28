Основными направлениями нашей деятельности являются: малоэтажное строительство домов «с нуля», строительство коммерческой недвижимости, устройство и ремонт всех видов кровель, фасадные работы, промышленный альпинизм, реконструкции зданий, надстройки и пристройки. К Вашим услугам профессиональные строители, бригадиры, проектировщики, юристы и специалисты офиса, которые всегда готовы ответить на Ваши вопросы.