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ГудвеллХаус
Строители Ростов-на-Дону
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома "ДОН" , ГудвеллХаус ГудвеллХаус
    Проект дома "ДОН" , ГудвеллХаус ГудвеллХаус Дома на одну семью Дерево Бежевый
    Проект дома "ДОН" , ГудвеллХаус ГудвеллХаус
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    Проект дома "ДОН"

    Основными направлениями нашей деятельности являются: малоэтажное строительство домов «с нуля», строительство коммерческой недвижимости, устройство и ремонт всех видов кровель, фасадные работы, промышленный альпинизм, реконструкции зданий, надстройки и пристройки. К Вашим услугам профессиональные строители, бригадиры, проектировщики, юристы и специалисты офиса, которые всегда готовы ответить на Ваши вопросы.

    Услуги
    • Строительство домов
    • дач и коттеджей
    • Утепление фасадов зданий
    • реконструкции кровли
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Крым
    • Краснодарский край
    • Ростовская область
    • Волгоградская область
    Адрес
    Доватора 142А/37 , второй этаж оф. 48
    344049 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-9585747070 goodwellhouse.ru
    Законное владение

    г. Ростов-на-Дону ул. Доватора 142А/37 оф. 48

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