ID_studio -основатели студии Анастасия - архитектор, проектировщик и Елена - дизайнер визуализатор. Наше знакомство зародилось более 10 лет назад, в совместной работе в строительной компании. где мы совместно проектировали частные, многоквартирные дома, таунхаусы, создавали дизайн проекты квартир и реализовывали их. Проработав там несколько лет мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию, так появилась наша Id_studio. Сейчас в нашем штате несколько дизайнеров, визуализаторов, проектировщиков, архитекторов, конструкторов. десятки реализованных объектов и большие планы на будущее. Мы продолжаем учиться, посещаем выставки, конференции, семинары. У нас дружный слаженный коллектив, мы находим подход к каждому клиенту, так как имеем огромный опыт и работаем во всех стилях и любого уровня сложности задач в проектировании и реализации.
Наши преимущества, ваше время.
Вы будете радостно возвращаться домой, потому что мы знаем, как сделать пространство уютным и очень красивым. Мы сэкономим ваши деньги и нервы.
- Услуги
- Проектирование
- визуализация
- 3д тур
- дизайн дома
- дизайн проект квартиры
- чертежи
- коллаж
- ремонт
- б
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- Регионы обслуживания
- Сочи
- Награды компании
- Дополнительное образование:
- - RAD Российская академия дизайна.
- Диплом «Летний интенсив. Дизайн интерьера по крупному».
- - Международная онлайн-школа Дизайна
- (Сертификат Interior Conf 18 Autumn)
- - RAD Сертификат марафона «Поймай волну клиентов».
- - Сертификат «Пракическая колористика. Прокачай комнату.»
- Адрес
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354008 Сочи
Россия
+7-9182018787 individ-design-studio.ru