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ID_studio
Дизайнеры Сочи
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Морская симфония, ID_studio ID_studio Балкон, веранда и террасаМебель Дерево Бирюзовый
    Морская симфония, ID_studio ID_studio
    Морская симфония, ID_studio ID_studio
    +11
    Морская симфония
    ЖК "Сокол", ID_studio ID_studio Ванная комната в эклектичном стиле Мрамор Многоцветный
    ЖК "Сокол", ID_studio ID_studio Спальня в эклектичном стиле Серый
    ЖК "Сокол", ID_studio ID_studio Спальня в эклектичном стиле Розовый
    +6
    ЖК "Сокол"

    ID_studio -основатели студии Анастасия - архитектор, проектировщик и Елена - дизайнер визуализатор. Наше знакомство зародилось более 10 лет назад, в совместной работе в строительной компании. где мы совместно проектировали частные, многоквартирные дома, таунхаусы, создавали дизайн проекты квартир и реализовывали их. Проработав там несколько лет мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию, так появилась наша Id_studio. Сейчас в нашем штате несколько дизайнеров, визуализаторов, проектировщиков, архитекторов, конструкторов. десятки реализованных объектов и большие планы на будущее. Мы продолжаем учиться, посещаем выставки, конференции, семинары. У нас дружный слаженный коллектив, мы находим подход к каждому клиенту, так как имеем огромный опыт и работаем во всех стилях и любого уровня сложности задач в проектировании и реализации.

    Наши преимущества, ваше время.

    Вы будете радостно возвращаться домой, потому что мы знаем, как сделать пространство уютным и очень красивым. Мы сэкономим ваши деньги и нервы.

    Услуги
    • Проектирование
    • визуализация
    • 3д тур
    • дизайн дома
    • дизайн проект квартиры
    • чертежи
    • коллаж
    • ремонт
    • б
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Сочи
    Награды компании
    • Дополнительное образование:
    • - RAD Российская академия дизайна.
    • Диплом «Летний интенсив. Дизайн интерьера по крупному».
    • - Международная онлайн-школа Дизайна
    • (Сертификат Interior Conf 18 Autumn)
    • - RAD Сертификат марафона «Поймай волну клиентов».
    • - Сертификат «Пракическая колористика. Прокачай комнату.»
    Адрес
    354008 Сочи
    Россия
    +7-9182018787 individ-design-studio.ru
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