ID_studio -основатели студии Анастасия - архитектор, проектировщик и Елена - дизайнер визуализатор. Наше знакомство зародилось более 10 лет назад, в совместной работе в строительной компании. где мы совместно проектировали частные, многоквартирные дома, таунхаусы, создавали дизайн проекты квартир и реализовывали их. Проработав там несколько лет мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию, так появилась наша Id_studio. Сейчас в нашем штате несколько дизайнеров, визуализаторов, проектировщиков, архитекторов, конструкторов. десятки реализованных объектов и большие планы на будущее. Мы продолжаем учиться, посещаем выставки, конференции, семинары. У нас дружный слаженный коллектив, мы находим подход к каждому клиенту, так как имеем огромный опыт и работаем во всех стилях и любого уровня сложности задач в проектировании и реализации.

Наши преимущества, ваше время.

Вы будете радостно возвращаться домой, потому что мы знаем, как сделать пространство уютным и очень красивым. Мы сэкономим ваши деньги и нервы.