Компания BIRD Design занимается проектированием жилых и общественных помещений. Оснащением оборудованием и мебелью под ключ.
- Услуги
- Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений
- Архитектурное проектирование жилых зданий
- Комплектация объектов( Подбор отделочных материалов мебели и светильников)
- Декорирование
- Озеленение проектов (вертикальнное озеленение)
- Отделочные работы
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Воронеж
- Ростов на Дону
- о. Сахалин
- Мурманск
- Карелия и другие
- Санкт-Петербург, Россия
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- Адрес
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Народная улица
193315 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9112861557 instagram.com/irina_agafonova_designer?igshid=1araxmdbpwmsu