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Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Ресторан "ВОДОПАД", Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "ВОДОПАД", Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "ВОДОПАД"
    Ресторан бар Smoke on the water, Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан бар Smoke on the water, Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан бар Smoke on the water
    Ресторан Вайн Гог, Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан Вайн Гог, Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан Вайн Гог, Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Design Studio BLUE BIRD DESIGN by Irina Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
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    Ресторан Вайн Гог

    Компания BIRD Design занимается проектированием жилых и общественных помещений. Оснащением оборудованием и мебелью под ключ.

    Услуги
    • Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений
    • Архитектурное проектирование жилых зданий
    • Комплектация объектов( Подбор отделочных материалов мебели и светильников)
    • Декорирование
    • Озеленение проектов (вертикальнное озеленение)
    • Отделочные работы
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Воронеж
    • Ростов на Дону
    • о. Сахалин
    • Мурманск
    • Карелия и другие
    • Санкт-Петербург, Россия
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    Адрес
    Народная улица
    193315 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9112861557 instagram.com/irina_agafonova_designer?igshid=1araxmdbpwmsu
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