Компания ASPAR-PRO-занимается проектированием и строительством- частных домов, магазинов и торговых центров, офисных и общественных зданий, промышленных зданий и сооружений. Выполняем дизайн проекты и все стадии архитектуры, а также визуализации любых объектов. Выполняем декор интерьера, и декоративные мозаичные панно.
- Услуги
- Проектирование коттеджей
- Проектирование торговых и офисных зданий и сооружений
- Дизайн интерьеров
- Визуализация
- Регионы обслуживания
- Киев
- Награды компании
- Лицензии имеют все специалисты
- Адрес
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Лятошинского 1
03191 Киев
Украина
+380-963411577 aspar-pro.com.ua