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ASPAR-PRO
Архитекторы Киев
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    Компания ASPAR-PRO-занимается проектированием и строительством- частных домов, магазинов и торговых центров, офисных и общественных зданий, промышленных зданий и сооружений. Выполняем дизайн проекты и все стадии архитектуры, а также визуализации любых объектов. Выполняем декор интерьера, и декоративные мозаичные панно.

    Услуги
    • Проектирование коттеджей
    • Проектирование торговых и офисных зданий и сооружений
    • Дизайн интерьеров
    • Визуализация
    Регионы обслуживания
    Киев
    Награды компании
    Лицензии имеют все специалисты
    Адрес
    Лятошинского 1
    03191 Киев
    Украина
    +380-963411577 aspar-pro.com.ua
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