Компания ASPAR-PRO-занимается проектированием и строительством- частных домов, магазинов и торговых центров, офисных и общественных зданий, промышленных зданий и сооружений. Выполняем дизайн проекты и все стадии архитектуры, а также визуализации любых объектов. Выполняем декор интерьера, и декоративные мозаичные панно.