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Анастасия Бирюкова
Дизайнеры интерьера Саратов
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
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    • Двухкомнатная квартира, Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира, Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Гостиная в стиле минимализм
    Двухкомнатная квартира, Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Двухкомнатная квартира
    Ресторан "Korea", Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "Korea", Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "Korea", Анастасия Бирюкова Анастасия Бирюкова Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "Korea"

    Дизайн-проекты жилых и общественных помещений! Для меня каждый дизайн, созданный для вас- эксклюзивный , он создает особую атмосферу Вашего дома, в котором Вы почувствуете себя максимально комфортно и уютно. Не поспоришь, что каждый человек индивидуален, вот как раз поэтому так важно спроектировать интерьер именно для Вас, по уникальному проекту, на заказ.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • проектирование квартир
    • коттеджей
    • ресторанов
    • кафе
    • гостиниц
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Краснодарский край
    • Саратов
    • Германия
    • Италия
    • Испания
    • Энгельс
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    Адрес
    Маяковского 4
    410000 Саратов
    Россия
    +7-9649981001 dizainint.ru

    Отзыв

    Николай Орехов
    больше 6 лет назад
    Vlad Tepes
    около 3 лет назад
    Victoria Chufranova
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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