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Валерия Шевченко
Дизайнеры интерьера Москва
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    Здравствуйте, меня зовут Валерия и я являюсь профессиональным дизайнером интерьера с 2011 года. 

    Имею диплом архитектора.

    Я убеждена в том, что пространство должно подчиняться человеку и ни в коем случае не наоборот. И еще я уверена в том, что из любой, даже малогабаритной квартиры можно сделать функциональное, уютное и красивое жилище. Моя цель состоит в том, чтобы каждый мой проект делал его обладателя довольным и радостным, ведь комфорт  -  это одна из важнейших составляющих счастья!

    Услуги
    дизайн интерьера декор проектирование планировка перепланировка ремонтные раб
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Беловежская 17 к2
    121353 Москва
    Россия
    +7-9150778296 www.festivalwix.info
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