Здравствуйте, меня зовут Валерия и я являюсь профессиональным дизайнером интерьера с 2011 года.

Имею диплом архитектора.

Я убеждена в том, что пространство должно подчиняться человеку и ни в коем случае не наоборот. И еще я уверена в том, что из любой, даже малогабаритной квартиры можно сделать функциональное, уютное и красивое жилище. Моя цель состоит в том, чтобы каждый мой проект делал его обладателя довольным и радостным, ведь комфорт - это одна из важнейших составляющих счастья!