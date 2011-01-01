Здравствуйте, меня зовут Валерия и я являюсь профессиональным дизайнером интерьера с 2011 года.
Имею диплом архитектора.
Я убеждена в том, что пространство должно подчиняться человеку и ни в коем случае не наоборот. И еще я уверена в том, что из любой, даже малогабаритной квартиры можно сделать функциональное, уютное и красивое жилище. Моя цель состоит в том, чтобы каждый мой проект делал его обладателя довольным и радостным, ведь комфорт - это одна из важнейших составляющих счастья!
- Услуги
- дизайн интерьера декор проектирование планировка перепланировка ремонтные раб
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Беловежская 17 к2
121353 Москва
Россия
+7-9150778296 www.festivalwix.info