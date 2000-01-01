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Дизайн-студия Галины Дульеровой
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону
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    В 2000 году закончила Краснодарский Архитектурно-Строительный техникум, по специальности архитектор (красный диплом).В 2006 году закончила Академию Архитектуры  и Искусства в г. Ростове-на-Дону, по специальности архитектор (красный диплом). Более 15 лет занимаюсь проектированим и дизайном интерьеров. За эти годы выполнено и реализовано множество объектов. Некоторые из них представлены на этом сайте. Люблю проекты с нестандартными сложными задачами. Детальное внимание уделяю планировочному решению, т.к. считаю, что это основа создания грамотного интерьера. 

    Услуги
    • дизайн-консультация с выездом на объект подбор мебели и аксессуаров дизайн-проект жилых интерьеров дизайн-проект коммерческих интерьеров авторское сопровождение проекта рабочие чертежи интерьеров 3D визуализация интерьеров
    • входных групп
    • зданий и сооружений проектирование коттеджей проект благоустройства участка
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • ЮФО
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    344000 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-9282273976 www.dulerova-design.ru
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