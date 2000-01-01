В 2000 году закончила Краснодарский Архитектурно-Строительный техникум, по специальности архитектор (красный диплом).В 2006 году закончила Академию Архитектуры и Искусства в г. Ростове-на-Дону, по специальности архитектор (красный диплом). Более 15 лет занимаюсь проектированим и дизайном интерьеров. За эти годы выполнено и реализовано множество объектов. Некоторые из них представлены на этом сайте. Люблю проекты с нестандартными сложными задачами. Детальное внимание уделяю планировочному решению, т.к. считаю, что это основа создания грамотного интерьера.