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ЭКОДОМ|99
Строители Москва, Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • БОЛЬШОЙ ДОМ в д. Расторопово, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    БОЛЬШОЙ ДОМ в д. Расторопово
    Дом в КП Дружба, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Дом в КП Дружба, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Дом в КП Дружба
    Коттедж в п.Павлово-2, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Коттедж в п.Павлово-2, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Коттедж в п.Павлово-2, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
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    Коттедж в п.Павлово-2
    Коттедж в п.Мартемьяново, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Коттедж в п.Мартемьяново, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Коттедж в п.Мартемьяново, ЭКОДОМ|99 ЭКОДОМ|99 Загородные дома
    Коттедж в п.Мартемьяново

    Компания ЭКОДОМ|99 специализируется на проектировании и строительстве загородных домов «под ключ» в Москве и её области.

    Мы знаем какими решениями выполнить нестандартные формы. Оперативно решаем вопросы и пунктуальны в договоренностях. Умеем строить быстро, качественно и в рамках бюджета.

    В нас Вы увидите надежного партнёра по проектированию и строительства конструкций А класса!

    Компания имеет многолетний опыт работы и готова решать нестандартные задачи: — Строительство в заболоченных грунтах — Строительство зимой — Строительство в стесненных условиях

    Ваш персональный менеджер проведет бесплатную консультацию до начала строительства, оценит смету строительства, поможет с выбором фундамента.

    На каждом объекте устанавливается on-line видеокамера с круглосуточной демонстрацией строительного процесса.

    Наш офис по адресу: Москва, Митинская ул., 16, оф. 505, БЦ «YES»

    Tel.: +7 (495) 374-74-80

    Mail: info@ecodom99.ru

    http://ecodom99.ru/

    Услуги
    • строительство домов под ключ
    • строительство коттеджей
    • строительство фундамента
    • строительство цокольного этажа
    • проектирование
    • Индивидуальный проект дома
    • разработка конструктивных решений
    • экспертиза проектной документации
    • проекты инженерных систем и электрики
    • крыша
    • стены фасад
    • фундаменты
    • цокольные этажи
    • электрика
    • освещение
    • водоснабжение
    • дизайн проект интерьера
    • работы по интерьеру
    • Показать все 18 услуги
    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Владимирская область
    • Калужская область
    • Рязанская область
    • Тверская область
    • Тульская область
    • Ярославская область
    • Москва
    • Москва, Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
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    Адрес
    Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
    125430 Москва, Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
    Россия
    +7-4953747480 ecodom99.ru
    Законное владение

    125430, Москва, Митинская ул., 16, оф. 505

    Отзыв

    Анастасия
    Очень порядочные ребята и профессионалы своего дела! Берутся за самые сложные проекты
    больше 2 лет назад
    Екатерина Вьюнник
    За сотрудничество по возведению монолитного фундамента 12х18 метра ставлю Экодом 99 - 5 баллов. Проблемы решались мгноверенно - вайбер чат с менеджером постоянно “гудел”
    больше 2 лет назад
    4erepawka 4e
    Изначально рассматривали Экодом99 для постройки кирпичного дома. Но нам показалось дороговато, тем более мы хотели индивидуальное проектирование при площади около 200 квадратов. Цена за проект и дом была честно говоря, не самая низкая и мы решили поискать еще варианты. Отказались, хотели найти дешевле. Нашли, сделали отдельно проект, отдельно потом начали строиться с другим подрядчиком. История долгая и не очень веселая, что с проектом, который кое как сляпали и каждую правку вносили за доп оплату, немаленькую! что со строительством. Наняли не бригаду, но но другую небольшую компанию. Хорошо что договорились сначала только на фундамент. Если брать по смете, то там она вышла где-то на 50-60% дороже, чем изначально посчитали в Экодоме! Взяли те сметы , что нам высылали и сравнили с тем, что получилось у нас в итоге, были немного в шоке... Поздно конечно осознали, что надо было изначально строится в одной компании у них же брать проект, к тому же проект еще и предлагали нам с хорошей скидкой, если у них же и строиться. Когда пригласили ЭКОДОМ99 на дальнейший этап строительства - коробка и крыша, пришлось прежде чем начать, еще и косяки предыдущих работников переделывать. Короче потеряли и деньги и время. Если и будем строиться в будущем, больше так не рискнем. К работе данной компании претензий никаких, рекомендуем! Жалеем только, что не обратились сразу.
    больше 2 лет назад
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