Компания ЭКОДОМ|99 специализируется на проектировании и строительстве загородных домов «под ключ» в Москве и её области.
Мы знаем какими решениями выполнить нестандартные формы. Оперативно решаем вопросы и пунктуальны в договоренностях. Умеем строить быстро, качественно и в рамках бюджета.
В нас Вы увидите надежного партнёра по проектированию и строительства конструкций А класса!
Компания имеет многолетний опыт работы и готова решать нестандартные задачи: — Строительство в заболоченных грунтах — Строительство зимой — Строительство в стесненных условиях
Ваш персональный менеджер проведет бесплатную консультацию до начала строительства, оценит смету строительства, поможет с выбором фундамента.
На каждом объекте устанавливается on-line видеокамера с круглосуточной демонстрацией строительного процесса.
Наш офис по адресу: Москва, Митинская ул., 16, оф. 505, БЦ «YES»
Tel.: +7 (495) 374-74-80
Mail: info@ecodom99.ru
- Услуги
- строительство домов под ключ
- строительство коттеджей
- строительство фундамента
- строительство цокольного этажа
- проектирование
- Индивидуальный проект дома
- разработка конструктивных решений
- экспертиза проектной документации
- проекты инженерных систем и электрики
- крыша
- стены фасад
- фундаменты
- цокольные этажи
- электрика
- освещение
- водоснабжение
- дизайн проект интерьера
- работы по интерьеру
- Показать все 18 услуги
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Владимирская область
- Калужская область
- Рязанская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Москва, Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
- Показать все 9 регион обслуживания
- Адрес
-
Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
125430 Москва, Митинская ул., 16, БЦ «YES», оф. 505
Россия
+7-4953747480 ecodom99.ru
125430, Москва, Митинская ул., 16, оф. 505