Компания ЭКОДОМ|99 специализируется на проектировании и строительстве загородных домов «под ключ» в Москве и её области.

Мы знаем какими решениями выполнить нестандартные формы. Оперативно решаем вопросы и пунктуальны в договоренностях. Умеем строить быстро, качественно и в рамках бюджета.

В нас Вы увидите надежного партнёра по проектированию и строительства конструкций А класса!

Компания имеет многолетний опыт работы и готова решать нестандартные задачи: — Строительство в заболоченных грунтах — Строительство зимой — Строительство в стесненных условиях

Ваш персональный менеджер проведет бесплатную консультацию до начала строительства, оценит смету строительства, поможет с выбором фундамента.

На каждом объекте устанавливается on-line видеокамера с круглосуточной демонстрацией строительного процесса.

Наш офис по адресу: Москва, Митинская ул., 16, оф. 505, БЦ «YES»

Tel.: +7 (495) 374-74-80

Mail: info@ecodom99.ru

http://ecodom99.ru/