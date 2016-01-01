МосАрх – это не просто «еще одна компания, занимающаяся архитектурой и дизайном». Мы – команда профессионалов, сплоченная общими идеями и успешно реализующая любые, даже самые сложные и практически не выполнимые проекты. Мы гордимся всеми своими проектами и всегда на 100% отдаемся работе.
Концепция нашей работы построена на мастерстве, опыте и внимании к деталям.
В нашей команде каждый специалист отвечает за свою часть проекта, скрупулезно прорабатывая все детали. Это позволяет создать гармоничный и продуманный дизайн-проект, в котором не упущен ни один даже самый незначительный нюанс.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- декорирование
- Комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Проспект Буденного д.51 к.4
105275 Москва
Россия
+7-4951502690 мосарх.рф
105275, Москва г, Будённого пр-кт, дом 51, корпус 4, офис эт/пом 2/7