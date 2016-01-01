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МосАрх.рф
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для молодой семьи в Ялте, МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в классическом стиле
    Квартира для молодой семьи в Ялте, МосАрх.рф МосАрх.рф Спальня в классическом стиле
    Квартира для молодой семьи в Ялте, МосАрх.рф МосАрх.рф Спальня в классическом стиле
    +13
    Квартира для молодой семьи в Ялте
    ЖК Петр I, МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в стиле модерн
    ЖК Петр I, МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в стиле модерн
    ЖК Петр I, МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в стиле модерн
    +16
    ЖК Петр I
    2К КВАРТИРА ЖК БУТОВО ПАРК 2, МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиные в эклектичном стиле
    2К КВАРТИРА ЖК БУТОВО ПАРК 2, МосАрх.рф МосАрх.рф Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    2К КВАРТИРА ЖК БУТОВО ПАРК 2, МосАрх.рф МосАрх.рф Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +8
    2К КВАРТИРА ЖК БУТОВО ПАРК 2
    ДОМ 360 М2 В ЖК ВАТУТИНКИ (2016Г.), МосАрх.рф МосАрх.рф Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ДОМ 360 М2 В ЖК ВАТУТИНКИ (2016Г.), МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в стиле минимализм
    ДОМ 360 М2 В ЖК ВАТУТИНКИ (2016Г.), МосАрх.рф МосАрх.рф Гостиная в стиле минимализм
    +14
    ДОМ 360 М2 В ЖК ВАТУТИНКИ (2016Г.)
    ДОМ 1200М2 КП РЕНЕССАНС ПАРК, МосАрх.рф МосАрх.рф Спальня в стиле минимализм
    ДОМ 1200М2 КП РЕНЕССАНС ПАРК, МосАрх.рф МосАрх.рф Спальня в стиле минимализм
    ДОМ 1200М2 КП РЕНЕССАНС ПАРК, МосАрх.рф МосАрх.рф Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    ДОМ 1200М2 КП РЕНЕССАНС ПАРК

    МосАрх – это не просто «еще одна компания, занимающаяся архитектурой и дизайном». Мы – команда профессионалов, сплоченная общими идеями и успешно реализующая любые, даже самые сложные и практически не выполнимые проекты. Мы гордимся всеми своими проектами и всегда на 100% отдаемся работе.

    Концепция нашей работы построена на мастерстве, опыте и внимании к деталям.

    В нашей команде каждый специалист отвечает за свою часть проекта, скрупулезно прорабатывая все детали. Это позволяет создать гармоничный и продуманный дизайн-проект, в котором не упущен ни один даже самый незначительный нюанс.  

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • декорирование
    • Комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Проспект Буденного д.51 к.4
    105275 Москва
    Россия
    +7-4951502690 мосарх.рф
    Законное владение

    105275, Москва г, Будённого пр-кт, дом 51, корпус 4, офис эт/пом 2/7

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