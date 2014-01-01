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Tim Gabriel Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для молодой семьи в Швейцарии в современном стиле, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Спальня в стиле модерн Бежевый
    Квартира для молодой семьи в Швейцарии в современном стиле, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Спальня в стиле модерн Бежевый
    Квартира для молодой семьи в Швейцарии в современном стиле, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Спальня в стиле модерн Бежевый
    +19
    Квартира для молодой семьи в Швейцарии в современном стиле
    NAMIC квартира 72м2 в Москве, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Кухня в стиле модерн
    NAMIC квартира 72м2 в Москве, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Кухня в стиле модерн
    NAMIC квартира 72м2 в Москве, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Кухня в стиле модерн
    +17
    NAMIC квартира 72м2 в Москве
    OLMO Flat-Taganka 60m2, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Кухни в эклектичном стиле
    OLMO Flat-Taganka 60m2, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Кухни в эклектичном стиле
    OLMO Flat-Taganka 60m2, Tim Gabriel Design Tim Gabriel Design Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    OLMO Flat-Taganka 60m2

    Дизайн студия Артема габриэльяна

    Дизайн-проект жилых и общественных помещений, авторский надзор

    Полный дизайн-проект интерьера. Цена зависит от площади помещения. В полный дизайн-проект входят: выезд на объект, обмеры, выбор стилистики и общей концепции проекта, рабочие чертежи, 3д визуализация и авторский надзор (выезды на объект, подбор материалов и мебели).

    Услуги
    • дизайн жилых и общественных интерьеров
    • Проектирование частных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие города и страны
    Адрес
    1
    129085 Москва
    Россия
    +7-9261889933 tim-gabriel.com
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