Дизайн студия Артема габриэльяна
Дизайн-проект жилых и общественных помещений, авторский надзор
Полный дизайн-проект интерьера. Цена зависит от площади помещения. В полный дизайн-проект входят: выезд на объект, обмеры, выбор стилистики и общей концепции проекта, рабочие чертежи, 3д визуализация и авторский надзор (выезды на объект, подбор материалов и мебели).
- Услуги
- дизайн жилых и общественных интерьеров
- Проектирование частных домов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие города и страны
- Адрес
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129085 Москва
Россия
+7-9261889933 tim-gabriel.com