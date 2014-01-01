Дизайн студия Артема габриэльяна

Дизайн-проект жилых и общественных помещений, авторский надзор

Полный дизайн-проект интерьера. Цена зависит от площади помещения. В полный дизайн-проект входят: выезд на объект, обмеры, выбор стилистики и общей концепции проекта, рабочие чертежи, 3д визуализация и авторский надзор (выезды на объект, подбор материалов и мебели).