Наша студия улучшает облик частных домов с помощью фасадного дизайна. Мы преобразили сотни домов, а предложенные варианты исчисляются тысячами. Сложно найти другую команду, которая за всю карьеру, проектируя дома целиком, придумает столько, сколько наша за год. У нас большой опыт. Специфика нашего опыта — работа с уже заданной архитектурой клиентов, практика исправления скучных, недоработанных проектов. Мы стараемся понять, о чем молчит и чего хочет человек. Остаться на стороне клиента, не потакая плохим идеям. Не оскорбляться отвергнутым дизайном. Не упускать из виду цель, вопреки эмоциям и шуму коммуникаций.

Услуги Дизайн фасадов Регионы обслуживания Москва

Московская область. Удаленная работа в других регионах и странах. Адрес Холодильный переулок, дом 3, к. 1

115191 Москва

Россия

+7-4956461635 designcapital.ru