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Дизайн-Капитал
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    Наша студия улучшает облик частных домов с помощью фасадного дизайна. Мы преобразили сотни домов, а предложенные варианты исчисляются тысячами. Сложно найти другую команду, которая за всю карьеру, проектируя дома целиком, придумает столько, сколько наша за год. У нас большой опыт. Специфика нашего опыта — работа с уже заданной архитектурой клиентов, практика исправления скучных, недоработанных проектов. Мы стараемся понять, о чем молчит и чего хочет человек. Остаться на стороне клиента, не потакая плохим идеям. Не оскорбляться отвергнутым дизайном. Не упускать из виду цель, вопреки эмоциям и шуму коммуникаций.
    Услуги
    Дизайн фасадов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область. Удаленная работа в других регионах и странах.
    Адрес
    Холодильный переулок, дом 3, к. 1
    115191 Москва
    Россия
    +7-4956461635 designcapital.ru
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