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SAPAROVA design interior
Дизайнеры интерьера Астрахань, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • ЖК Волжская ривьера, Современная классика
    ЖК Атмосфера, SAPAROVA design interior SAPAROVA design interior Маленькие кухни Плитка Многоцветный
    ЖК Атмосфера, SAPAROVA design interior SAPAROVA design interior Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    ЖК Атмосфера, SAPAROVA design interior SAPAROVA design interior Маленькие кухни Многоцветный
    +7
    ЖК Атмосфера

    За время работы в сфере архитектуры и дизайна студия «SAPAROVA design interior» накопила опыт реализации проектов и заслужила доверие клиентов. 


    Мы убеждены, что лишь комплексный подход к проектированию способен создать качественный продукт. Наша студия предлагает услуги под ключ, начиная от разработки концепции проекта и до его полной реализации. Работа для нас источник не только материального благосостояния, но и творческого вдохновения и возможности реализации своих способностей. Через эту призму мы открываем себя и свои взгляды окружающим. Мы верим, что такой подход в сочетании с профессиональными знаниями, энтузиазмом и мастерством дает превосходный результат как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Мы стремимся мыслить шире, вне стилистических рамок. Отталкиваясь от Ваших пожеланий и потребностей, мы переводим Вашу индивидуальность на язык дизайна и архитектуры.

     Студия «SAPAROVA design interior» реализует проекты, которые подходят именно Вам и воплощает Ваши мечты в реальность. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн фасада
    • Ландшафтное проектирование
    Регионы обслуживания
    Россия и Астрахань, Россия
    Адрес
    Набережная 1 мая, 49
    414000 Астрахань, Россия
    Россия
    +7-9673310097 saparova.ru

    Отзыв

    Махмуд Каукенов
    Супер
    около 1 года назад
    Alina Kaiv
    больше 3 лет назад
    Ванёк Романенков
    Отлично
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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