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LED MIRROR LIGHT
Стекольщики Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 4Книги идей (4)
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Проекты

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    • Настольное зеркало с подсветкой для макияжа REFLECTION, LED MIRROR LIGHT LED MIRROR LIGHT Спальная комната Стол для макияжа Алюминий / Цинк Серый
    Настольное зеркало с подсветкой для макияжа REFLECTION, LED MIRROR LIGHT LED MIRROR LIGHT ГардеробнаяЗеркала Алюминий / Цинк Серый
    Настольное зеркало с подсветкой для макияжа REFLECTION, LED MIRROR LIGHT LED MIRROR LIGHT Офисные помещения и магазины Алюминий / Цинк Серый
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    Настольное зеркало с подсветкой для макияжа REFLECTION
    Зеркала для салона красоты (г.Уфа), LED MIRROR LIGHT LED MIRROR LIGHT Офисные помещения и магазины Алюминий / Цинк Серый
    Зеркала для салона красоты (г.Уфа)

    Настольное зеркало с подсветкой - главная деталь будуара или спальни. Современное и красивое лед зеркало - для женщин, которые не хотят стоять на обочине жизни. Зеркало на подставке решает сразу несколько задач: нанесение макияжа и весь образ будет виден на 100% Визуально увеличивает пространство комнаты или коридора Можно использовать его для нанесения макияжа, многие девушки любят краситься стоя. идеально дополнит любой туалетный столик и станет основным источником освещения в темное время суток. Для освещения лучше использовать мягкий белый свет температурой 4100-5000 Кельвинов. Светодиоды находятся в плоскости зеркала. Раму изготавливают из алюминиевого профиля. Парикмахерское зеркало с  системой внутренней led подсветки. Качественный свет для визажиста обеспечивает контраст между яркими светлыми оттенками и самыми насыщенными тонами ведущих брендов косметики. Минималистичный дизайн  полностью меняет представления о профессиональном рабочем процессе создания макияжа. Компания LED MIRROR LIGHT при отправке защищает каждое зеркало транспортировочным ящиком. Купить изделие вы всегда можете на нашем сайте с доставкой по Москве или в любой город России.


    Услуги
    Производство зеркал с подсветкой для индустрии красоты
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Россия
    Адрес
    Московское шоссе д.15
    190020 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213600895 ledmirrorlight.com

    Отзыв

    Oleg Kondratyev
    Спасибо, все неплохо!
    около 1 года назад
    Степан Вододохов
    Приятно работать . Сговорчивые менеджеры, толковые продавцы в магазинах.
    около 1 года назад
    Semen Alexeev
    Не первый раз покупаю в Лед-Портал. Нареканий нет. Если чего-либо нет в наличии, сотрудники всегда помогут подобрать адекватную замену. Единственное замечание: при заказе вылезает сообщение "доставка бесплатно", при оформлении же заказа доставка 300 с чем-то рублей, но с этим вполне можно смириться.
    7 месяцев назад
    Показать все отзывы – 11
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