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Ландшафтная мастерская <q>Сад Фантазий</q>
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • дер. Новоглаголево, Наро-Фоминский район, Московская область, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    дер. Новоглаголево, Наро-Фоминский район, Московская область, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    дер. Новоглаголево, Наро-Фоминский район, Московская область, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    дер. Новоглаголево, Наро-Фоминский район, Московская область
    Коттеджный поселок г. Бронницы, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    Коттеджный поселок г. Бронницы, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    Коттеджный поселок г. Бронницы, Ландшафтная мастерская "Сад Фантазий" Ландшафтная мастерская 'Сад Фантазий'
    +4
    Коттеджный поселок г. Бронницы

    «Сад Фантазий» - это ландшафтная мастерская, где работают профессионалы. Здесь нет потоковых стандартных решений, на важно, чтобы каждый проект был разработан для конкретного заказчика, чтобы он не просто удовлетворял его запросам, а имел индивидуальный характер, отражал его собственные взгляды и идеи.Мы разрабатываем ландшафтный дизайн под ключ, а это значит, что мы не только подготовим для вас проект и реализуем его, мы готовы взять его на обслуживание. Таким образом, заключив с нами договор, вы получите благоустроенную приусадебную территорию или сад без лишних забот.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • проект
    • благоустройство
    • сад
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    Лауреат в номинации Объекты садово-паркового искусства, раздел Реализация
    Адрес
    ул. Проспект мира, 124
    благоустройство Москва
    Россия
    +7-4955854419 fangarden.ru
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