«Сад Фантазий» - это ландшафтная мастерская, где работают профессионалы. Здесь нет потоковых стандартных решений, на важно, чтобы каждый проект был разработан для конкретного заказчика, чтобы он не просто удовлетворял его запросам, а имел индивидуальный характер, отражал его собственные взгляды и идеи.Мы разрабатываем ландшафтный дизайн под ключ, а это значит, что мы не только подготовим для вас проект и реализуем его, мы готовы взять его на обслуживание. Таким образом, заключив с нами договор, вы получите благоустроенную приусадебную территорию или сад без лишних забот.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- проект
- благоустройство
- сад
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Лауреат в номинации
Объекты садово-паркового искусства, раздел
Реализация
- Адрес
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ул. Проспект мира, 124
благоустройство Москва
Россия
+7-4955854419 fangarden.ru