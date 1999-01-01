Design studio N&A - это Надежда и Алексей Волковы.

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Мы проектируем частные интерьеры квартир и загородных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1999 года. А так же занимаемся ремонтно-отделочными работами своих проектов и проектов наших коллег и партнеров.

Имея большой проектный и строительный опыт, помогаем создавать уютное и функциональное жилье. Рекомендуем качественные материалы и надежные технические решения. Осуществляем профессиональный монтаж звукоизоляции жилых помещений (потолок, стены, пол), после которого можно укладывать любое чистовое покрытие.

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Проектируем мебель - кухни, гардеробные, шкафы, любые предметы мебели для дома. Сотрудничаем с производством мягкой мебели, где по нашим эскизам создают диваны, кресла, кровати для наших проектов.

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Ищем и реализуем интересные интерьерные решения. Помогаем реализовать Вашу мечту о красивом и удобном доме.

Весь путь создания желаемого интерьера мы сопровождаем Вас от первого эскиза до кружечки ароматного кофе на новой кухне.