Купили новую квартиру/дом/таунхаус?
Отлично! Пора спланировать будущий интерьер! Меня зовут Александр и я рад работать с новыми клиентами! За 7 лет успешной карьеры мною выполнено более 200 проектов общественного и жилого интерьера. Основные направления и стили моей работы - эко, лофт, минимализм, хай-тек, фьюжн
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Самара и все города РФ (удаленно)
- Награды компании
- ZEN – искусство интерьера в стилях лофт, минимализм, хай-тек. 1 место
- Адрес
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443087 Самара
Россия
+7-9967347953 www.odezign.ru