Купили новую квартиру/дом/таунхаус?

Отлично! Пора спланировать будущий интерьер! Меня зовут Александр и я рад работать с новыми клиентами! За 7 лет успешной карьеры мною выполнено более 200 проектов общественного и жилого интерьера. Основные направления и стили моей работы - эко, лофт, минимализм, хай-тек, фьюжн