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INDes
Дизайнеры Самара
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Проекты

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    • Проект коттеджа в г. Оренбург, INDes INDes Кухня в стиле минимализм Белый
    Проект коттеджа в г. Оренбург, INDes INDes Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Проект коттеджа в г. Оренбург, INDes INDes Стены и пол в стиле минимализм Белый
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    Проект коттеджа в г. Оренбург

    Купили новую квартиру/дом/таунхаус?

    Отлично! Пора спланировать будущий интерьер! Меня зовут Александр и я рад работать с новыми клиентами! За 7 лет успешной карьеры мною выполнено более 200 проектов общественного и жилого интерьера. Основные направления и стили моей работы - эко, лофт, минимализм, хай-тек, фьюжн

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Самара и все города РФ (удаленно)
    Награды компании
    ZEN – искусство интерьера в стилях лофт, минимализм, хай-тек. 1 место
    Адрес
    443087 Самара
    Россия
    +7-9967347953 www.odezign.ru
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