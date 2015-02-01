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Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК "Опалиха", Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в стиле лофт Плитка Белый
    ЖК "Опалиха", Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в стиле лофт Коричневый
    ЖК "Опалиха", Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' балконы Коричневый
    +4
    ЖК "Опалиха"
    Гостиная в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в классическом стиле Плитка Зеленый
    Гостиная в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в классическом стиле Мрамор Янтарный / Золотой
    Гостиная в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в классическом стиле Керамика Бежевый
    Гостиная в загородном доме
    Кухня-столовая в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Кухня в классическом стиле Мрамор Белый
    Кухня-столовая в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Кухня в классическом стиле Мрамор Белый
    Кухня-столовая в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Кухня в классическом стиле Мрамор Бежевый
    +5
    Кухня-столовая в загородном доме
    Интерьер спальни, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Спальня в классическом стиле Дерево Коричневый
    Интерьер спальни, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Спальня в классическом стиле Керамика Коричневый
    Интерьер спальни, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Спальня в классическом стиле Керамика Бежевый
    +1
    Интерьер спальни
    Лестница и холл в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Лестницы Мрамор Белый
    Лестница и холл в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Мрамор Коричневый
    Лестница и холл в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Лестницы Мрамор Коричневый
    +5
    Лестница и холл в загородном доме
    Интерьер ванной комнаты в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Ванная в классическом стиле Керамика Белый
    Интерьер ванной комнаты в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Ванная в классическом стиле Мрамор Бирюзовый
    Интерьер ванной комнаты в загородном доме, Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' Ванная в классическом стиле Керамика Коричневый
    +1
    Интерьер ванной комнаты в загородном доме
    Показать все 100 проекты

    Булагина Елена - дипломированный архитектор  с большим опытом работы. Индивидуальные планировочные решения в соответствии с нормами СНиП, дизайн-проекты жилых и общественных помещений, визуализации интерьеров высокого качества в программе 3d-Max, проекты загородных домов, архитектурный надзор за выполнением ремонтных работ, комплектация, ландшафтный дизайн приусадебного участка. Множество реализованных проектов жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке и других городах России, а также ближнего зарубежья (Киев). Многие работы были опубликованы в глянцевых архитектурных журналах: "Salon de Luxe Классика", "Красивые квартиры",  "Идеи вашего дома", "Современный дом", "Лучшие интерьеры", "Перепланировка".

    Моб +7 916 780 26 59

    Тел + 7 495 211 39 88

    Услуги
    • Перепланировка
    • Дизайн-проекты
    • Проекты загородных домов
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • Ближнее и Дальнее Зарубежье
    Адрес
    Хорошёвское шоссе, д 12, к 1
    123007 Москва
    Россия
    +7-4952113988 www.pro-kapitel.ru

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