Булагина Елена - дипломированный архитектор с большим опытом работы. Индивидуальные планировочные решения в соответствии с нормами СНиП, дизайн-проекты жилых и общественных помещений, визуализации интерьеров высокого качества в программе 3d-Max, проекты загородных домов, архитектурный надзор за выполнением ремонтных работ, комплектация, ландшафтный дизайн приусадебного участка. Множество реализованных проектов жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке и других городах России, а также ближнего зарубежья (Киев). Многие работы были опубликованы в глянцевых архитектурных журналах: "Salon de Luxe Классика", "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Современный дом", "Лучшие интерьеры", "Перепланировка".
Моб +7 916 780 26 59
Тел + 7 495 211 39 88
- Услуги
- Перепланировка
- Дизайн-проекты
- Проекты загородных домов
- Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия
- Ближнее и Дальнее Зарубежье
- Адрес
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Хорошёвское шоссе, д 12, к 1
123007 Москва
Россия
+7-4952113988 www.pro-kapitel.ru