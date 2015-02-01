Булагина Елена - дипломированный архитектор с большим опытом работы. Индивидуальные планировочные решения в соответствии с нормами СНиП, дизайн-проекты жилых и общественных помещений, визуализации интерьеров высокого качества в программе 3d-Max, проекты загородных домов, архитектурный надзор за выполнением ремонтных работ, комплектация, ландшафтный дизайн приусадебного участка. Множество реализованных проектов жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке и других городах России, а также ближнего зарубежья (Киев). Многие работы были опубликованы в глянцевых архитектурных журналах: "Salon de Luxe Классика", "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Современный дом", "Лучшие интерьеры", "Перепланировка".

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