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terehinteriordesignkiev.com
Дизайнеры интерьера Киев
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    • ЖК Парковые озера, terehinteriordesignkiev.com terehinteriordesignkiev.com Гостиная в стиле модерн
    ЖК Парковые озера, terehinteriordesignkiev.com terehinteriordesignkiev.com Кухня в стиле модерн
    ЖК Парковые озера, terehinteriordesignkiev.com terehinteriordesignkiev.com Кухня в стиле модерн
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    ЖК Парковые озера

    Привет! По образованию я архитектор и после окончания вуза, в 2012г, проектирую жилые пространства. Мое кредо — «функционализм и пространство». Интерьер должен быть эргономичен, полон света и воздуха. Ничего лишнего. Я предпочитаю сдержанный минимализм и рафинированные ахроматические колористические сочетания — аскетичность формы и цвета. Я как опытный психолог понимаю Клиента и вдохновляюсь жизненным укладом каждого человека. Мы вместе создадим пространство субъективно под ваш стиль жизни. Поэтому, при работе вы, ощутите свою индивидуальность и воспримите новое жильё, как что-то своё, находя отражение себя в интерьере дома. Я человек который будет вести исполнять проект до сдачи в стройку Самостоятельно подготовлю для вас необходимые чертежи и визуализации. Предоставляемые услуги: -Создаю планировочные решения -Создаю концепции и 3д визуализация -Создаю Рабочую документацию -Комплектую объекты конкретными позициями (мебель, техника и тд.) -Провожу авторские надзоры и консультирую строителей

    Услуги
    дизайн интерьера, архитектура и 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Московская 32\2
    1101 Киев
    Украина
    +380-974691733 www.terehinteriordesignkiev.com
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