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Кузьмин Алескей
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Коттедж в посёлке «Зеленая роща», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле модерн
    Коттедж в посёлке «Зеленая роща», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле модерн
    Коттедж в посёлке «Зеленая роща», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле модерн
    +8
    Коттедж в посёлке «Зеленая роща»
    Загородный дом в «Мартемьяново», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом в «Мартемьяново», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом в «Мартемьяново», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    +13
    Загородный дом в «Мартемьяново»
    Дом в «Кунеево», Тульская область, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в классическом стиле
    Дом в «Кунеево», Тульская область, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в классическом стиле
    Дом в «Кунеево», Тульская область, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в классическом стиле
    +3
    Дом в «Кунеево», Тульская область
    Дом в Подмосковье, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Дом в Подмосковье, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Дом в Подмосковье, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Дом в Подмосковье
    Коттедж в посёлке «Арамиль», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Коттедж в посёлке «Арамиль», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    Коттедж в посёлке «Арамиль», Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Коттедж в посёлке «Арамиль»
    Квартира, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле модерн
    Квартира, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Гостиная в стиле модерн
    Квартира, Кузьмин Алескей Кузьмин Алескей Кухня в стиле модерн
    +2
    Квартира
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Краснодар
    • Сочи
    Адрес
    123022 Москва
    Россия
    +7-9151582277

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