Пространство в квартире: замеры – наше всё

Почему замеры так важны? Покупая неподходящую по размерам мебель или расставляя декор без какой-либо логики, можно зря потратить драгоценное пространство даже большой квартиры (и кучу денег), не говоря уже о компактных российских…

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