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Почему замеры так важны? Покупая неподходящую по размерам мебель или расставляя декор без какой-либо логики, можно зря потратить драгоценное пространство даже большой квартиры (и кучу денег), не говоря уже о компактных российских…
В дизайне каждой комнаты рано или поздно встает вопрос об оформлении окон шторами какого-либо типа. В современном интерьере гостиной у вас есть множество вариантов: римские/рулонные шторы, классические однотонные с тюлем, яркие ак…
Люксовый дизайн интерьера — это не просто элитная мебель или дорогостоящие материалы отделки. Это совершенно иной уровень дизайна — это тотальная бесшовность, высококачественная работа мастеров-отделочников, эксклюзивные решения и…