Фирма занимается Оптовой и Розничной торговлей:

Керамической плиткой,керамогранитом, клинкерной плиткой.

Наша фирма существует на рынке Уфы с 1996 года соответственно мы имеем большой опыт работы знаем все преимущества и недостатки материалов представленных на рынке.У нас представлены материалы высокого качества.

Вы можете придти в наш салон и подобрать практически все материалы для ремонта и отделки в одном месте в комфортнойобстановке. Гибкая система скидок.

Наша деятельность, связанная с керамической плиткой, направлена на все большую популяризацию данного отделочного материала на российском рынке. Для этого мы самым внимательным образом изучаем традиционные рынки производителей –лидеров мировой керамической промышленности — и отбираем лучших из них с точки зрения приверженности традициям или склонности к инновациям, особой специфики продукции или ее применения.

Мы эффективно информируем наших потребителейо многообразии типов и видов современной керамической плитки,предоставляем новые возможности для самых сложных и оригинальных архитектурных и интерьерных решений. Присутствие в одной коллекции плит разных форматов и цветов-компаньонов, позволяет создать оригинальный и неподражаемый дизайн. Более 80% моделей, представленных в нашей студии, являются новинками.