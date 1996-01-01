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Ceramix
Плитка и камень Уфа
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    • Фирма занимается Оптовой и Розничной торговлей:

    Керамической плиткой,керамогранитом, клинкерной плиткой.

    Наша фирма существует на рынке Уфы с 1996 года соответственно мы имеем большой опыт работы знаем все преимущества и недостатки материалов представленных на рынке.У нас представлены материалы высокого качества.

      Вы можете придти в наш салон и подобрать практически все материалы для ремонта и отделки в одном месте в комфортнойобстановке. Гибкая система скидок.

    Наша деятельность, связанная с керамической плиткой, направлена на все большую популяризацию данного отделочного материала на российском рынке. Для этого мы самым внимательным образом изучаем традиционные рынки производителей –лидеров мировой керамической промышленности — и отбираем лучших из них с точки зрения приверженности традициям или склонности к инновациям,  особой специфики продукции или ее применения.

     Мы эффективно  информируем наших потребителейо многообразии типов и видов современной керамической плитки,предоставляем  новые возможности для самых сложных и оригинальных архитектурных и интерьерных решений. Присутствие в одной коллекции плит разных форматов и цветов-компаньонов, позволяет создать оригинальный и неподражаемый дизайн. Более 80% моделей, представленных в нашей студии, являются новинками.  

    Услуги
    Хранение;доставка
    Регионы обслуживания
    • Республика Башкортостан
    • Уфа
    Адрес
    Зенцова 73
    450000 Уфа
    Россия
    +7-9273038888
    Законное владение

    РФ,РБ,Уфимский р-н,с.Булгаково,ул.Кольцевая,д3

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