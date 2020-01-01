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Design3s
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 4Проекты (4) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Смарт квартира в современном стиле, Design3s Design3s Маленькие кухни ДСП Эффект древесины
    Смарт квартира в современном стиле
    Квартира в стиле контемпорари, Design3s Design3s Кухонные блоки ДСП Эффект древесины
    Квартира в стиле контемпорари, Design3s Design3s КухняАксессуары и текстиль Железо / Сталь Янтарный / Золотой
    Квартира в стиле контемпорари, Design3s Design3s Спальная комната Текстиль Медь / Бронза / Латунь Синий
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    Квартира в стиле контемпорари
    Современная квартира студия в ЖК Greenvillepark, Design3s Design3s Гостиная в стиле минимализм Известняк Белый
    Современная квартира студия в ЖК Greenvillepark, Design3s Design3s Гостиная в стиле минимализм Бетон Белый
    Современная квартира студия в ЖК Greenvillepark, Design3s Design3s Встроенные кухни МДФ Многоцветный
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    Современная квартира студия в ЖК Greenvillepark
    Загородный дом в стиле современного шале, Design3s Design3s Дома с террасами Дерево Коричневый
    Загородный дом в стиле современного шале, Design3s Design3s Дома с террасами Дерево Коричневый
    Загородный дом в стиле современного шале, Design3s Design3s Дома с террасами Дерево Коричневый
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    Загородный дом в стиле современного шале

    Какая ваша ассоциация с услугой дизайн интерьера? Вы думаете, что все так просто и за что платить деньги! Приведем вам некоторые примеры процесса создания интерьера:

    • Концепция будущего интерьера это не просто красивая 3D визуализация. Она должна отображать все ваши потребности, соответствовать эргономике помещения, создавать комфорт и безопасность. И здесь архитектор-дизайнер выступает в некоторой роли психологом, тщательно анализируя ваши предпочтения.
    • Рабочая документация – пакет технических чертежей, сделанных на основе концепции в соответствии норм и правил проектирования, которые мы выдаем для четкого выполнения ремонтно-отделочных работ и закупки необходимого оборудования. Указанные все оси, отступы, размеры и места установки должны четко соответствовать параметрам выбранного производителя.   
    • Смета-дает четкое представление о предполагаемых расходах, графика закупок, организации субподрядчиков.

    И так подведем итог! В наших дизайн-проектах мы уделяем особое внимание экологическим, инновационным материалам и инженерным технологиям. Вам не придется согласовывать с другими организациями какое применить оборудование для управление климатом, освещением и где это купить по оптимальным ценам. Предоставление комплекса услуг нашей компании сокращают ваше время и берегут нервы.  

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Проектирование и монтаж инженерных коммуникаций
    • Авторский надзор
    • Современные интерьеры
    • Дизайн проект интерьера. Комплектация. Ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    Механизаторов 2
    03035 Киев, Украина
    Украина
    +380-503151666 design3s.com.ua
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