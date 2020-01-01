Какая ваша ассоциация с услугой дизайн интерьера? Вы думаете, что все так просто и за что платить деньги! Приведем вам некоторые примеры процесса создания интерьера:
- Концепция будущего интерьера это не просто красивая 3D визуализация. Она должна отображать все ваши потребности, соответствовать эргономике помещения, создавать комфорт и безопасность. И здесь архитектор-дизайнер выступает в некоторой роли психологом, тщательно анализируя ваши предпочтения.
- Рабочая документация – пакет технических чертежей, сделанных на основе концепции в соответствии норм и правил проектирования, которые мы выдаем для четкого выполнения ремонтно-отделочных работ и закупки необходимого оборудования. Указанные все оси, отступы, размеры и места установки должны четко соответствовать параметрам выбранного производителя.
- Смета-дает четкое представление о предполагаемых расходах, графика закупок, организации субподрядчиков.
И так подведем итог! В наших дизайн-проектах мы уделяем особое внимание экологическим, инновационным материалам и инженерным технологиям. Вам не придется согласовывать с другими организациями какое применить оборудование для управление климатом, освещением и где это купить по оптимальным ценам. Предоставление комплекса услуг нашей компании сокращают ваше время и берегут нервы.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Проектирование и монтаж инженерных коммуникаций
- Авторский надзор
- Современные интерьеры
- Дизайн проект интерьера. Комплектация. Ремонт под ключ.
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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03035 Киев, Украина
Украина
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