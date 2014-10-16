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Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Спальня в эклектичном стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Ванная комната в эклектичном стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Ванная комната в эклектичном стиле
    +21
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК” В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК” В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК” В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3Х-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК” В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ
    3Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ПО ПЛАНУ БЫЛА 2Х-КОМНАТНОЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Детские комната в эклектичном стиле
    3Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ПО ПЛАНУ БЫЛА 2Х-КОМНАТНОЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Детские комната в эклектичном стиле
    3Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ПО ПЛАНУ БЫЛА 2Х-КОМНАТНОЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Детские комната в эклектичном стиле
    +7
    3Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ПО ПЛАНУ БЫЛА 2Х-КОМНАТНОЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”
    1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ 32 КВ.М. С ПОЛНОЦЕННОЙ СПАЛЬНЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиная в стиле минимализм
    1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ 32 КВ.М. С ПОЛНОЦЕННОЙ СПАЛЬНЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиная в стиле минимализм
    1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ 32 КВ.М. С ПОЛНОЦЕННОЙ СПАЛЬНЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиная в стиле минимализм
    +6
    1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ 32 КВ.М. С ПОЛНОЦЕННОЙ СПАЛЬНЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”
    2Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ГОСТИНОЙ-СТУДИЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    2Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ГОСТИНОЙ-СТУДИЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    2Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ГОСТИНОЙ-СТУДИЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”, Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко Гостиные в эклектичном стиле
    +5
    2Х-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ГОСТИНОЙ-СТУДИЕЙ, ЖК “ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК”

    В сфере дизайна интерьеров работаю с 2006 года. Прошла путь от дизайнера до руководителя проектов в одной из ведущих дизайн-студий в Москве. 

    За 10 лет в профессии удалось реализовать ряд проектов "под ключ" от проектирования до поздравления с новосельем счастливых обладателей "дома своей мечты", а также создать сотни возможных вариаций планировки и будущего дизайна жилых и коммерческих помещений.

    Услуги
    дизайн жилых и коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская обл. и Россия
    Адрес
    Белорусская д.3
    109004 Москва
    Россия
    +7-9253241094 www.ivanna-studio.ru

    Отзыв

    makarena8584
    В прошлом году мы решили сделать перепланировку нашей квартиры и обновить интерьер. По совету знакомых обратились к Иванне Дегтяренко.Помимо разработанного макета интерьера квартиры, Иванна упростила нам задачу бюджетирования, сделав детальный просчет реализации строительных работ. Так же, осуществляя авторский надзор она полностью контролировала ход строительства и ремонта, и нам не нужно было стоять Цербером над прорабом или рабочими. Ну и, конечно, еще много положительных моментов. Основной задачей дизайнера было совместить в единое целое разные стили, поскольку у нас с мужем немного разные вкусы, мы на одном так и не сошлись. Мне понравилось как Иванна в гостиной совместила классику и хай-тек. Очень тщательно подобранные элементы декора создают целостную картину. В целом, мы с мужем остались довольны работой этой креативной девушки. Могу смело рекомендовать Иванну как талантливого и профессионального дизайнера.
    почти 6 лет назад
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    yshalneva
    Всем советую студию дизайна Иванны Дегтяренко! Для меня главное, что все события по жизни происходили легко, так и получилось при создании дизайн-проекта нашей квартиры: при поиске дизайнера в ближайшем городе Одинцово – вторая открытая страница была страничкой Иванны, после знакомства с проектами стало очевидно, что мы нашли «своего дизайнера»: современного, стильного, инновационного! Через 30 минут я уже разговаривала с Иванной, через час отправляла скан плана нашей квартиры, через десять дней первая встреча, обмер квартиры и мы приступили к планировке, затем концепции. У нас были повышенные требования ко всем этапам дизайн-проекта - Иванна на отлично справилась со всеми, была тактичной, подсказывала модные тенденции, реализовывала наши идеи с огромным чувством стиля. И на этапе просмотра 3D мы были просто восхищены, как Автору удалось создать такую красоту для нас? Хотя мы знали цвет стен, фактуру плитки, артикулы всей мебели и светильников, в тот момент, когда мы увидели, как всё соединилось вместе, и было подобрано всё это индивидуально для нас – вся семья была на мощной волне позитива! Считаю, что создание дизайн-проекта это очень интересный яркий жизненный этап, после которого остаётся приятное послевкусие совместного творчества! Иванна и Андрей - вы крутые профессионалы! Уровень работы вашей команды великолепен!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Январь 2017
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