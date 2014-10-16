В сфере дизайна интерьеров работаю с 2006 года. Прошла путь от дизайнера до руководителя проектов в одной из ведущих дизайн-студий в Москве.
За 10 лет в профессии удалось реализовать ряд проектов "под ключ" от проектирования до поздравления с новосельем счастливых обладателей "дома своей мечты", а также создать сотни возможных вариаций планировки и будущего дизайна жилых и коммерческих помещений.
- Услуги
- дизайн жилых и коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская обл. и Россия
- Адрес
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Белорусская д.3
109004 Москва
Россия
+7-9253241094 www.ivanna-studio.ru