В сфере дизайна интерьеров работаю с 2006 года. Прошла путь от дизайнера до руководителя проектов в одной из ведущих дизайн-студий в Москве.

За 10 лет в профессии удалось реализовать ряд проектов "под ключ" от проектирования до поздравления с новосельем счастливых обладателей "дома своей мечты", а также создать сотни возможных вариаций планировки и будущего дизайна жилых и коммерческих помещений.