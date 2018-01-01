Преображаем интерьеры уже более 15 лет и делаем это с любовью! Нам нравится превращать унылые бетонные коробки в уютные красивые пространства для счастливой жизни) Справляемся с любыми задачами, такими как проектирование общественных помещений (офисов, отелей, ресторанов, бутиков или клубов), а также осуществляем архитектурное проектирование частных домов и общественных зданий.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Декорирование
- Дизайн
- Частные и общественные пространства
- индивидуальное проектирование домов
- дизайн ректоранов
- кафе
- офисов и отелей
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Тверь
- Worldwide
- Награды компании
- Номинации в премиях:
- Interia Awards 2017, Interia Awards 2018, ADD Awards 2017, ADD Awards 2018, Interni Awards 2018, Modern Home 2019, 200 BEST in Russia, Eichholtz Anniversary Contest
- Best Houzz Design 2019, Best Houzz Design 2018, Веst Houzz Service 2018
- Публикации:
- AD, Elle Decoration, Salon Interior, Кухни+, PRO Interior, Houzz, InMyRoom
- Адрес
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Шелепихинская наб., д.34, к.2
123900 Москва
Россия
+7-9852551350 markinadesign.ru