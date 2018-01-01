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MARKINA Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК Маршал, MARKINA Design MARKINA Design Спальня в классическом стиле Синий
    Квартира в ЖК Маршал, MARKINA Design MARKINA Design Спальня в классическом стиле
    Квартира в ЖК Маршал, MARKINA Design MARKINA Design Спальня в стиле модерн
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    Квартира в ЖК Маршал

    Преображаем интерьеры уже более 15 лет и делаем это с любовью! Нам нравится превращать унылые бетонные коробки в уютные красивые пространства для счастливой жизни) Справляемся с любыми задачами, такими как проектирование общественных помещений (офисов, отелей, ресторанов, бутиков или клубов), а также осуществляем архитектурное проектирование частных домов и общественных зданий.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Декорирование
    • Дизайн
    • Частные и общественные пространства
    • индивидуальное проектирование домов
    • дизайн ректоранов
    • кафе
    • офисов и отелей
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Сочи
    • Санкт-Петербург
    • Тверь
    • Worldwide
    Награды компании
    • Номинации в премиях:
    • Interia Awards 2017, Interia Awards 2018, ADD Awards 2017, ADD Awards 2018, Interni Awards 2018, Modern Home 2019, 200 BEST in Russia, Eichholtz Anniversary Contest
    • Best Houzz Design 2019, Best Houzz Design 2018, Веst Houzz Service 2018
    • Публикации:
    • AD, Elle Decoration, Salon Interior, Кухни+, PRO Interior, Houzz, InMyRoom
    Адрес
    Шелепихинская наб., д.34, к.2
    123900 Москва
    Россия
    +7-9852551350 markinadesign.ru
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