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СеверЛес НН
Строители Нижний Новгород
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Проекты

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    • Чернораменье, СеверЛес НН СеверЛес НН Стены и пол в классическом стиле Дерево Желтый
    Чернораменье

    Производственно-строительная компания "СеверЛес НН" осуществляет проектировку,производство и строительство деревянных домов(оцилиндрованное бревно,профилированный брус массив,клеёный брус,ручная рубка) из отборной древесины хвойных пород Кировской области и Республики Коми.Собственное производство в Кировской области.Высокоточное современное оборудование.Свои постоянные строительные бригады.Гарантия на все материалы и этапы работ.Опыт в производстве и строительстве более 10 лет.

    Услуги
    Строительство деревянных домов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Нижний Новгород
    • Краснодар
    • Крым
    Адрес
    ул.Стрелка д.4
    603005 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9127139829 severles-nn.ru
    Законное владение

    Кировская область Юрьянский район п.Гирсово ул.Строителей д.9 кв.1

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