Производственно-строительная компания "СеверЛес НН" осуществляет проектировку,производство и строительство деревянных домов(оцилиндрованное бревно,профилированный брус массив,клеёный брус,ручная рубка) из отборной древесины хвойных пород Кировской области и Республики Коми.Собственное производство в Кировской области.Высокоточное современное оборудование.Свои постоянные строительные бригады.Гарантия на все материалы и этапы работ.Опыт в производстве и строительстве более 10 лет.
- Услуги
- Строительство деревянных домов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Нижний Новгород
- Краснодар
- Крым
- Адрес
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ул.Стрелка д.4
603005 Нижний Новгород
Россия
+7-9127139829 severles-nn.ru
Законное владение
Кировская область Юрьянский район п.Гирсово ул.Строителей д.9 кв.1