Производственно-строительная компания "СеверЛес НН" осуществляет проектировку,производство и строительство деревянных домов(оцилиндрованное бревно,профилированный брус массив,клеёный брус,ручная рубка) из отборной древесины хвойных пород Кировской области и Республики Коми.Собственное производство в Кировской области.Высокоточное современное оборудование.Свои постоянные строительные бригады.Гарантия на все материалы и этапы работ.Опыт в производстве и строительстве более 10 лет.