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дизайн-студия <q>Футурум</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Классика в Нижнем Тагиле, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Ванная в классическом стиле Керамика Белый
    Классика в Нижнем Тагиле
    Светлые апартаменты в Тюмени, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в стиле модерн
    Светлые апартаменты в Тюмени, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в стиле модерн
    Светлые апартаменты в Тюмени, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в стиле модерн
    Светлые апартаменты в Тюмени
    Загородный дом в Сочи, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в Сочи, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в Сочи, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Загородный дом в Сочи
    Загородный дом в Екатеринбурге, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в Екатеринбурге, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Лестницы
    Загородный дом в Екатеринбурге, дизайн-студия "Футурум" дизайн-студия 'Футурум' Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в Екатеринбурге

    Студия дизайна ФУТУРУМ проектирует эксклюзивные интерьеры домов и частных апартаментов с 2010 года. География работ студии: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Белоярский, Иркутск и другие. Мы всегда стараемся превзойти ваши ожидания и сделать пространство, которое качественно повышает ваш уровень жизни.

    Услуги
    • Дизайн-проектирование интерьера
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация и весь мир
    • Екатеринбург
    Награды компании
    Наша главная награда – это постоянно увеличивающийся список возвращающихся заказчиков, которые остались довольны выполненной для них работой.
    Адрес
    Амундсена, 65
    620146 Екатеринбург
    Россия
    +7-9089195585 Futurum-nt.ru
    Законное владение

    622016, Россия, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 32-39

    Отзыв

    waha502
    Сейчас, сделав ремонт, по проекту «Футурум», я могу сказать, что проект это чертовски важно! Со стороны кажется, что ремонт это нехитрое мероприятие, но как показал мой опыт, испортить все очень просто и без проекта получить интерьер, в котором будет все как хочется, не просто. Именно поэтому я очень благодарен дизайнерам, которые смогли подружить все наши хотелки и сделать удобный и уютный интерьер! А самый главный показатель качества- это то, что многие наши знакомые тоже стали клиентами «Футурум», побывав у нас дома)
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2017
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    ab2006
    Год назад начали ремонт в доме и по совету друзей обратились в студию «Футурум». И на первой же встрече появилось понимание, что с дизайнером Светланой на одной волне, при этом она видит, может и хочет предложить даже больше, чем мы могли себе представить. Итогом работы стал дизан-проект нашего дома. Если честно, то я не могла себе представить, что наш дом может выглядеть так шикарно и что каждой вещи и каждому специфическому занятию членов семьи найдется место. Сейчас ремонт уже окончен, мебель, свет и шторы на своих местах. Благодаря четкому дизайн-проекту и авторскому надзору, мы получили интерьер своей мечты. Огромное спасибо Светлане, директору студии, за ее творчество и практичный, современный взгляд на дизайн интерьера.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2018
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