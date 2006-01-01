Студия дизайна ФУТУРУМ проектирует эксклюзивные интерьеры домов и частных апартаментов с 2010 года. География работ студии: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Белоярский, Иркутск и другие. Мы всегда стараемся превзойти ваши ожидания и сделать пространство, которое качественно повышает ваш уровень жизни.
- Услуги
- Дизайн-проектирование интерьера
- Авторский надзор
- Комплектация
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и весь мир
- Екатеринбург
- Награды компании
- Наша главная награда – это постоянно увеличивающийся список возвращающихся заказчиков, которые остались довольны выполненной для них работой.
- Адрес
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Амундсена, 65
620146 Екатеринбург
Россия
+7-9089195585 Futurum-nt.ru
Законное владение
622016, Россия, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 32-39