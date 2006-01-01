Студия дизайна ФУТУРУМ проектирует эксклюзивные интерьеры домов и частных апартаментов с 2010 года. География работ студии: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Белоярский, Иркутск и другие. Мы всегда стараемся превзойти ваши ожидания и сделать пространство, которое качественно повышает ваш уровень жизни.