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DK Capsule Design
Дизайнеры Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЖК "Паруса" Санкт-Петербург, DK Capsule Design DK Capsule Design Спальная комната Аксессуары и декор
    ЖК "Паруса" Санкт-Петербург, DK Capsule Design DK Capsule Design Спальная комната Кровати и изголовья
    ЖК "Паруса" Санкт-Петербург, DK Capsule Design DK Capsule Design ГостинаяДиваны и журнальные столики
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    ЖК "Паруса" Санкт-Петербург

    Первая в России студия капсульного дизайна интерьера. Кира и Дина - основатели студии DK Capsule Design. Что такое капсульный дизайн? Представьте, что вы заходите в Вашу квартиру. Разуваетесь в прихожей, проходите в зал, кидаете на диван надоевший за день телефон, толкаете дверь в спальню.. и падаете на кровать. «Одна комната как будто перетекла в другую и проводила Вас сюда очень мягко и почти незаметно» Это Ваше единое целостное пространство силы и гармонии. Но вот, Вам захотелось перемен… Можно передвинуть мебель, перенести в спальню ковер из гостиной, поменять местами предметы интерьера - и это все еще будет та же самая квартира, ведь ее пространство полностью выдержано в единой стилевой концепции. «Вот что такое капсульный дизайн»!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Ленинский проспект 30А
    119334 Москва, Россия
    Россия
    +7-9035220119 capsuledesign.ru
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