Первая в России студия капсульного дизайна интерьера. Кира и Дина - основатели студии DK Capsule Design. Что такое капсульный дизайн? Представьте, что вы заходите в Вашу квартиру. Разуваетесь в прихожей, проходите в зал, кидаете на диван надоевший за день телефон, толкаете дверь в спальню.. и падаете на кровать. «Одна комната как будто перетекла в другую и проводила Вас сюда очень мягко и почти незаметно» Это Ваше единое целостное пространство силы и гармонии. Но вот, Вам захотелось перемен… Можно передвинуть мебель, перенести в спальню ковер из гостиной, поменять местами предметы интерьера - и это все еще будет та же самая квартира, ведь ее пространство полностью выдержано в единой стилевой концепции. «Вот что такое капсульный дизайн»!