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CHEESIGN
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Галактика 2Е, CHEESIGN CHEESIGN Гостиная в стиле лофт
    ЖК Галактика 2Е, CHEESIGN CHEESIGN Гостиная в стиле лофт
    ЖК Галактика 2Е, CHEESIGN CHEESIGN Гостиная в стиле лофт
    +8
    ЖК Галактика 2Е
    ЖК Like, CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле
    ЖК Like, CHEESIGN CHEESIGN Гостиная в классическом стиле
    ЖК Like, CHEESIGN CHEESIGN Гостиная в классическом стиле
    +4
    ЖК Like
    ЖК Life Лесная, CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле
    ЖК Life Лесная, CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле
    ЖК Life Лесная, CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле
    +14
    ЖК Life Лесная
    ДНП "Гранит", CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле Белый
    ДНП "Гранит", CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле Серый
    ДНП "Гранит", CHEESIGN CHEESIGN Ванная в классическом стиле Серый
    +24
    ДНП "Гранит"
    ЖК "Самоцветы", CHEESIGN CHEESIGN Встроенные кухни Белый
    ЖК "Самоцветы"
    ЖК "Прагма Сити", CHEESIGN CHEESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
    ЖК "Прагма Сити", CHEESIGN CHEESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК "Прагма Сити", CHEESIGN CHEESIGN Ванная комната в скандинавском стиле
    +6
    ЖК "Прагма Сити"

    Мы студия дизайна CHEESIGN

    Занимаемся разработкой дизайна интерьера вашей квартиры, дома, офиса и других коммерческих помещений.

    Наши преимущества:

    • индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы проектируем пространство с учетом Ваших пожеланий, Вашего образа жизни и интересов!
    • соблюдаем все условия договора.
    • создаем стильные, комфортные, а главное функциональные интерьеры.
    Услуги
    Дизайн интерьера, Авторский надзор и Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • удаленно другие регионы
    Адрес
    Дыбенко 4к1
    193230 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9811503568 cheesign.ru
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