Мы студия дизайна CHEESIGN
Занимаемся разработкой дизайна интерьера вашей квартиры, дома, офиса и других коммерческих помещений.
Наши преимущества:
- индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы проектируем пространство с учетом Ваших пожеланий, Вашего образа жизни и интересов!
- соблюдаем все условия договора.
- создаем стильные, комфортные, а главное функциональные интерьеры.
- Услуги
- Дизайн интерьера, Авторский надзор и Комплектация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- удаленно другие регионы
- Адрес
-
Дыбенко 4к1
193230 Санкт-Петербург
Россия
+7-9811503568 cheesign.ru