Занимаемся дизайном интерьеров более 10 лет.
Огромное портфолио и опыт! Разрабатываем дизайн проекты квартир, коттеджей и общественных интерьеров.
Все работы на сайте и в соц сетях абсолютно наши!!!
Работаем удаленно по всему миру! Есть опыт в этой сфере! Все работы оформляем официально через договор!
Не рассчитываем стоимость индивидуально, у нас фиксированные цены!!!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Декор помещений
- Авторский надзор
- Генеральный надзор
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Москва
- Санкт-Петербург
- Курган
- Пермь
- Челябинск
- ХМАО
- ЯНАО
- Тюменская область
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- Адрес
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Ключевская 12
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9221348696 www.interior-trend.ru
Законное владение
г. Екатеринбург ул. Ключевская д. 12 оф.6