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Интериор Тренд
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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    • Дизайн проект загородного дома в Алапаевске , Интериор Тренд Интериор Тренд Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Стекло Белый
    Дизайн проект загородного дома в Алапаевске , Интериор Тренд Интериор Тренд Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    Дизайн проект загородного дома в Алапаевске , Интериор Тренд Интериор Тренд Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
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    Дизайн проект загородного дома в Алапаевске

    Занимаемся дизайном интерьеров более 10 лет.

    Огромное портфолио и опыт! Разрабатываем дизайн проекты квартир, коттеджей и общественных интерьеров.

    Все работы на сайте и в соц сетях абсолютно наши!!!

    Работаем удаленно по всему миру! Есть опыт в этой сфере! Все работы оформляем официально через договор!

    Не рассчитываем стоимость индивидуально, у нас фиксированные цены!!!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Декор помещений
    • Авторский надзор
    • Генеральный надзор
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Курган
    • Пермь
    • Челябинск
    • ХМАО
    • ЯНАО
    • Тюменская область
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    Адрес
    Ключевская 12
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9221348696 www.interior-trend.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург ул. Ключевская д. 12 оф.6

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