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Студия Комплексного Дизайна
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Ханты мансийск, Студия Комплексного Дизайна Студия Комплексного Дизайна Конференц-центры в стиле минимализм
    Ханты мансийск, Студия Комплексного Дизайна Студия Комплексного Дизайна Конференц-центры в стиле минимализм
    Ханты мансийск

    Мы, группа архитекторов и дизайнеров. Занимаемся проектированием и дизайном частных и общественных помещений, проектированием инженерных систем и энергоэффективных домов.

    Опыт работы более 30 лет

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • проектирование сооружений
    • Дизайн-проект
    • Промышленное проектирование
    • Шторы
    • Текстильный дизайн
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Награды компании
    Сертификат
    Адрес
    Ярославское шоссе, 4
    129337 Москва
    Россия
    +7-9262265007 www.skd-home.ru
    Законное владение

    Москва, Ярославское шоссе, 4

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