Мы, группа архитекторов и дизайнеров. Занимаемся проектированием и дизайном частных и общественных помещений, проектированием инженерных систем и энергоэффективных домов.
Опыт работы более 30 лет
- Услуги
- Дизайн интерьера
- проектирование сооружений
- Дизайн-проект
- Промышленное проектирование
- Шторы
- Текстильный дизайн
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Москва
- Награды компании
- Сертификат
- Адрес
-
Ярославское шоссе, 4
129337 Москва
Россия
+7-9262265007 www.skd-home.ru
Законное владение
Москва, Ярославское шоссе, 4