Галерея дизайна Мускат - от дизайна до воплощения!
работаем в любых регионах страны и Европы
-дизайн интерьера любого стиля и функционала
-частные и коммерческие помещения
-комплектация и поставка материалов, мебели, текстиля
- Услуги
- Архитектурная среда
- дизайн интерьера
- поставка отделочных материалов
- меб
- ели
- пошив штор
- Регионы обслуживания
- Москва
- С-Петербург
- Рязань
- Липецк
- Тула
- Сочи
- Крым
- Европа
- Азия
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- Адрес
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Радищева 42
390046 Рязань
Россия
+7-9109022880 www.muskat62.ru
Законное владение
390005, Рязань, Стройкова 20, 118