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<q class='-first'>Сестры Стасовы</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вечное чувство, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Спальня в стиле модерн
    Вечное чувство, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Спальня в стиле модерн
    Вечное чувство, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Спальня в стиле модерн
    +1
    Вечное чувство
    Семейные ценности, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Гостиная в стиле модерн
    Семейные ценности, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Гостиная в стиле модерн
    Семейные ценности, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Гостиная в стиле модерн
    +1
    Семейные ценности

    Студия интерьерных решений"Сестры Стасовы"  на протяжении 11  лет создает  уникальную историю дома вместе со своими  клиентами в России и Европе.   Авторские интерьеры наша профессия и страсть.  Наш творческий принцип -"Облик дома должен стать не просто  воплощением  привычного образа жизни его владельцев,  он должен соответствовать их стремлениям в будущем". 

    Созданные нашей командой интерьеры   -это не просто ожившие картинки. Для нас каждый проект-это серьезный труд .  Художник по интерьеру работает в дуэте с дизайнером и архитектором со стадии эскиза проекта, что дает возможность клиенту увидеть свой будущий дом со всеми нюансами, включая постельное убранство и сервировку стола.

    Авторские ведение проекта и ремонтно-строительные работы выполняются профессионалами компании, без привлечения клиента, ценя время и оберегая   его уклад жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера домов и квартир
    • декорирование интерьера и комплектация объекта.
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Москва
    • Оренбург
    • Europe
    Адрес
    191028 Санкт-Петербург
    Россия
    stasovy.ru
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