Студия интерьерных решений"Сестры Стасовы" на протяжении 11 лет создает уникальную историю дома вместе со своими клиентами в России и Европе. Авторские интерьеры наша профессия и страсть. Наш творческий принцип -"Облик дома должен стать не просто воплощением привычного образа жизни его владельцев, он должен соответствовать их стремлениям в будущем".

Созданные нашей командой интерьеры -это не просто ожившие картинки. Для нас каждый проект-это серьезный труд . Художник по интерьеру работает в дуэте с дизайнером и архитектором со стадии эскиза проекта, что дает возможность клиенту увидеть свой будущий дом со всеми нюансами, включая постельное убранство и сервировку стола.

Авторские ведение проекта и ремонтно-строительные работы выполняются профессионалами компании, без привлечения клиента, ценя время и оберегая его уклад жизни.