КРАСИВЫЕ ШТОРЫ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ. Дизайнер по текстильному декорированию интерьеров . Предоставляю полный цикл- " под ключ". От замера до развешивания штор.Пошив и изготовление штор на заказ, карнизы для штор, рулонные шторы,жалюзи-плиссе.

Мои преимущества:Большой опыт( 20 лет) работы сэкономит ваше время и деньги. Моя задача состоит в создании уникального и функционального текстильного решения за разумные деньги и умение работать с любым бюджетом.

Вкус:День за днём я оттачиваю свой вкус, работая с интересными проектами,посещая строительные и текстильные выставки, чтобы делать ваш интерьер интересным , уютным и красивым

Качество:Качество пошива - залог красивого и эстетичного внешнего вида. Все изделия шьются на профессиональном оборудовании.



