КРАСИВЫЕ ШТОРЫ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ. Дизайнер по текстильному декорированию интерьеров . Предоставляю полный цикл- " под ключ". От замера до развешивания штор.Пошив и изготовление штор на заказ, карнизы для штор, рулонные шторы,жалюзи-плиссе.
Мои преимущества:Большой опыт( 20 лет) работы сэкономит ваше время и деньги. Моя задача состоит в создании уникального и функционального текстильного решения за разумные деньги и умение работать с любым бюджетом.
Вкус:День за днём я оттачиваю свой вкус, работая с интересными проектами,посещая строительные и текстильные выставки, чтобы делать ваш интерьер интересным , уютным и красивым
Качество:Качество пошива - залог красивого и эстетичного внешнего вида. Все изделия шьются на профессиональном оборудовании.
- Услуги
- Пошив штор
- покрывал
- подушек
- скатертей. Изготовление карнизов
- рулонных штор
- жалюзи
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Адрес
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Печёрский съезд 18, офис 281
603093 Нижний Новгород
Россия
+7-9036572427 www.alessandria-nn.ru
603044Нижний Новгород
Проспект Героев 74 -38