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Студия текстильного дизайна <q>Алессандрия</q>
Шторы, жалюзи и роллы Нижний Новгород
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ШТОРЫ ПЛИССЕ, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Фиолетовый / Лиловый
    ШТОРЫ ПЛИССЕ, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' ГардеробнаяАксессуары и декор Текстиль Белый
    ШТОРЫ ПЛИССЕ, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Текстиль Бежевый
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    ШТОРЫ ПЛИССЕ
    Шторы бархат + блэкаут, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' Спальная комната Аксессуары и декор Текстиль Бежевый
    Шторы бархат + блэкаут, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' Спальная комната Аксессуары и декор Текстиль Бежевый
    Шторы бархат + блэкаут
    Шторы современная классика, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Бирюзовый
    Шторы современная классика
    Шторы в спальне, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' Спальная комната Аксессуары и декор Текстиль Синий
    Шторы в спальне
    Прованс на кухне, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' КухняАксессуары и текстиль Текстиль
    Прованс на кухне, Студия текстильного дизайна "Алессандрия" Студия текстильного дизайна 'Алессандрия' КухняАксессуары и текстиль Текстиль Серый
    Прованс на кухне

    КРАСИВЫЕ ШТОРЫ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ. Дизайнер по текстильному декорированию интерьеров . Предоставляю полный цикл- " под ключ". От замера до развешивания штор.Пошив и изготовление штор на заказ, карнизы для штор, рулонные шторы,жалюзи-плиссе.

    Мои преимущества:Большой опыт( 20 лет) работы сэкономит ваше время и деньги. Моя задача состоит в создании уникального и функционального текстильного решения за разумные деньги и умение работать с любым бюджетом.

    Вкус:День за днём я оттачиваю свой вкус, работая с интересными проектами,посещая строительные и текстильные выставки, чтобы делать ваш интерьер интересным , уютным и красивым

    Качество:Качество пошива - залог красивого и эстетичного внешнего вида. Все изделия шьются на профессиональном оборудовании.


    Услуги
    • Пошив штор
    • покрывал
    • подушек
    • скатертей. Изготовление карнизов
    • рулонных штор
    • жалюзи
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    Печёрский съезд 18, офис 281
    603093 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9036572427 www.alessandria-nn.ru
    Законное владение

    603044Нижний Новгород

    Проспект Героев 74 -38

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