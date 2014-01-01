ООО "СтройСипДом-39" Быстровозводимые, канадские SIP-Дома по самым выгодным ценам! Так же производим деревянные лестницы.
ООО"СтройСипДом-39" – строительная компания, занимающаяся возведением сборных СИП домов в Калининграде с 2014 года.
Мы занимаемся производством СИП панелей и уверенно держимся на рынке
строительства каркасных домов, деревянных лестниц, благодаря любви к
своей работе, большому опыту - работы с деревом и личной
ответственности.
- Услуги
- Деревянные лестницы Сосна
- Дуб
- Строительство домов из сип панелей по канадской технологии
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Адрес
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Vjcrjdcrbq ghjcgtrn 186, оф.409, этаж 4.
236000 Калининград
Россия
+7-9527928643 stroisipdom39.ru