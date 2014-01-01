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ООО <q>СтройСипДом-39</q>
Лестницы и перила Калининград
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Отзыв (7)
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    ООО "СтройСипДом-39" Быстровозводимые, канадские SIP-Дома по самым выгодным ценам! Так же производим деревянные лестницы.

    ООО"СтройСипДом-39" – строительная компания, занимающаяся возведением сборных СИП домов в Калининграде с 2014 года.

    Мы занимаемся производством СИП панелей и уверенно держимся на рынке

    строительства каркасных домов, деревянных лестниц, благодаря любви к

    своей работе, большому опыту - работы с деревом и личной

    ответственности.

    Услуги
    • Деревянные лестницы Сосна
    • Дуб
    • Строительство домов из сип панелей по канадской технологии
    Регионы обслуживания
    Калининград
    Адрес
    Vjcrjdcrbq ghjcgtrn 186, оф.409, этаж 4.
    236000 Калининград
    Россия
    +7-9527928643 stroisipdom39.ru

    Отзыв

    Коха39rus
    Ужасная контора!!! Навязывают своё, ни потому что лучше, а потому что выгодно это им. Понимая из разговора, что клиент что-то тоже понимает, просто уходят от ответа или бросают трубку телефона!!! Не СОВЕТУЮ СОТРУДНИЧАТЬ!!!
    7 месяцев назад
    Даниил Ледяев
    В минимальные сроки и по лучшей цене реализовали наш проект. Буквально 2 месяца и дом был готов. Минимум слов и максимум действий. Так и должны работать настоящие профессионалы коих в нынешнее время днем с огнем не сыщешь. С уважением, Ледяев Даниил Антонович
    почти 3 года назад
    Владимир Рогов
    Заказывал строительство дома из сип панелей. Выбрал данный материал так как много наслышан был, рассказывали сугубо только хорошее. Экономично, практично, тепло. Выбор компании пал на эту. Комплектация была самая простая, 12.000 за кв.м. В целом я остался доволен всем. Отличная работа, справились за 1.5 месяца. Дом добротный.
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 7
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