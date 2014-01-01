ООО "СтройСипДом-39" Быстровозводимые, канадские SIP-Дома по самым выгодным ценам! Так же производим деревянные лестницы.

ООО"СтройСипДом-39" – строительная компания, занимающаяся возведением сборных СИП домов в Калининграде с 2014 года.

Мы занимаемся производством СИП панелей и уверенно держимся на рынке

строительства каркасных домов, деревянных лестниц, благодаря любви к

своей работе, большому опыту - работы с деревом и личной

ответственности.